Sano se: Satu Taavitsainen, miksi unohdit eläkeläiset? Tekstiviestipalstalla ollaan myös huolissaan nuorten kommunikointikyvyistä ja Mikkelin kaupungin sairaspoissaoloihin.

Mitenkähän käy nykynuorten sosiaalisten taitojen kanssa kun viettävät somessa näpytellen suurimman osan hereilläoloajastaan? Bussissakin epätodellinen olo kymmenien nuorten kuulokkeineen nuokkuessa ”turva” näppäimistönsä kanssa. Päivää kun sanon, seinille melkein hypitään silmät selällään. | Puhelahjat vielä

Ei tiukkapipo, taidatkin olla taloyhtiön vakiasukas joka käyttää vieraspaikkaa omanaan, et taida osata lukea vai onko ymmärryksessä puutteita. | Luepa uudestaan

Siirretään Suuri Spiraali liikenneympyrästä torille kelloksi. Lisätään vain viisarit ja koneisto. | Kehykset valmiina



Jauhatte niistä ovista, toista kun asunnossa jyske, ryminä käy kellon ympäri, ei ole muuta tekemistä asukkailla! | Pum pum



Ei taida hieronnan lisääminen auttaa kaupungin järkyttävän suuriin sairauspoissaoloihin. Hallinnon rakenteita pitää uskaltaa yksinkertaistaa, ei tarvita lisärahoitusta vaan päinvastoin rahaa säästyy ja työhyvinvointi lisääntyy.

Palautetaan oikeudenmukaisuus. Satu Taavitsainen LS 9.1. Kirjoitit 6 kohtaa asiasta. Seitsemäs unohtui, mistä rahat? Mitään ei saa leikata. Itse en ole halukas maksamaan yhtään enempää veroja. | Hanski



Niin me eläkeläiset jäimme taas pois Satun suurten uudistusten listoilta, olimme vain maininta, palstan täyte. Tärkeitähän nuo ovat muutkin kohdat, mutta heillä on vielä mahdollisuus kohentaa toimeentuloaan omilla toimillaan, eläkeläiset taas ovat täysin päättäjien varassa. Ihmettelen, ettei eläkeläisten äänet kelpaa. Heitä on paljon ja lukumäärä vain kasvaa. Eläkeläiset muistavat puolustajansa puolueesta riippumatta eli kannatus on taattu. Vai onko suunnitteilla äänioikeuden poistaminen yli 65 vuotiailta. Eiväthän he tue kansantalouttakaan, kuluttamalla. Mokomat köyhät. | M51



Jukureille suuri voitto Kalpasta ja tuomareista. Mitä virkaa on erotuomaritarkkailijalla jos ei hyllytä epäoikeudenmukaisesti tuomitsevaa tuomaria. | Nimimerkki



Mikkelin busseissa on vakiintunut käytännöksi varata paikka kassille, käsilaukulle tai pipolle. Liikennöitsijät: Ottakaa maksu näiltä vapaamatkustajilta.

Voi, kun piti möksähtää, kun häly-täti vähän ojensi. Mieti, jos tuhat uutta käyttäjää päivässä tekee saman, vie se hälytyskeskukselta kuudentoista sekunnin mukaan lähes viisi tuntia, todellista apua tarvitsevilta. Tetris on hyvä peli älypuhelimen harjoitteluun. Päätitkö myös olla koskaan soittamasta apua tarvittaessa. | Voi, voi