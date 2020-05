Sano se: Kun valtaa on vähän, pitää se käyttää tarkkaan

Sano se

Ammatteihin valmistumiset ovat jokaisen yksityisasioita. En ymmärrä miksi niistä pitää tiedottaa kaikille.

Eikö oven voisi yöaikaan laittaa avaimella kiinni?

Mikkeli meinas myydä sähköyhtiön. Kuulostaa siltä entiseltä pojalta, joka tuumasi että isä kuol, mutta jäipä tok leipää.

Kun valtaa on vähän, pitää se käyttää tarkkaan. Tuli taas todistettua kun Ely-keskus torppasi Mikkelipuiston kehittymisen. Mitähän kytköksiä Elyn päättäjillä on Mikkelin muihin ravintoloihin, jotka kadehtivat esittelytilan menestystä myös ravintolana? Joka tapauksessa hatunnosto Bertalanille puiston kasvien kunnostamisesta!

Nimimerkki MP viestistäsi huokuu suuri omahyväisyytesi ja itsekkyytesi. Kun minä en tarvitse Mikkelipuistoa ei muillakaan ole oikeutta sitä tarvita ja siellä käydä. Mukavaa kesää kuitenkin sinulle. Toivottavasti elämä hymyilee sinulle ja saat pitää sen, missä viihdyt. Mitäänhän sinä et tarvitse.

Joskus tuntuu, että noita virkoja ihan keksimällä keksitään. Miksi ei kenelläkkään ala valo palamaan että kaikki menee päin helv...iä?

Kattokaapa LS sano se pe. 29.5 nim. Mp mielipide Mikkelipuistosta. On täydellinen esimerkki savolaisesta itsekeskeidyyden typerryttävästä minä minä -ajattelutavasta. Elä sitte näitten kanssa.

Lentokenttää kaupunki ei tarvitse, mutta Mikkelipuisto on helmikeidas viihtyisyydessään ja mikä konserttipaikka! Päättäjät ihan pöljiä, jos eivät sen arvoa ymmärrä.

Kilometrivero viimeinen vaihe Suomen maaseudun autioittamiseksi. Keskusta herätys aika käy vähiin.

Hallituksen suunnitelmissa Suomen valtionvelka oli kasvamassa miljardeja jo ennen koronaa. Koronan takia sitten jo kymmeniä miljardeja. Tästä huolimatta keskusta on ainoa hallituspuolue, joka vastustaa liittymistä EU:n valtavaan tukipakettiin. Ei tarvitse miettiä kenelle annan gallupissa ääneni, SDP vai keskusta.

Miksi Puumalasta myydään osa Venäjälle? Myykö Venäjä maapalan suomalaisille myös?!

Vihreiden suunnitelma Mikkelin nostamiseksi: pyörätie Ristiinasta keskustaan.. Äly hoi!

Onkohan tämä seurausta naapuriavusta kun naapuri ei sano edes päivää. Onko hän tyhmä vai arka. Käytös ainakin on tyhmää. Voiko ihminen olla näin tyhmä? En ole huomannut että kissa olis vienyt kielen.

Jos Mikkelipuisto on saanut tukea "Pienten yritysten myynti- ja markkinointitilaksi, jossa on kahvila" ja paikalle onkin rakennettu ravintola, jossa hyötyjä on puistoyhdistys, on aivan oikein, että ELY hakee avustusta takaisin. Eihän näissä avustuksissa ole muuten mitään järkeä.

