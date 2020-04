Sano se: Korona-aika nosti kouluruoan uuteen arvoon

Surullista, muistisairas yksin kotonaan, mikä on kun kukaan ei välitä, soittokin piristäisi! Kunto huononee, ei ulkoiluseuraakaan!

Viesti

Äidit, isät, ukit, mummit ja kummit. Soittakaa ja vaatikaa opettajajilta lapsille ruokarukous. Sota-aikaan Kyösti Kallio sanoi että nyt rukoilemaan kun ruoka oli vähissä ja muutenkin kova hätä niin Jumala auttoi. Netinkin kautta opettaja voi sanoa, vaikka maanantaina aamuna siunata viikon ruuan.

Yksi mummo

On tämä nyt tavatonta, että hallitusta ei saisi kritisoida (se on joidenkin mielestä haukkumista), vaikka se on toiminut edesvastuuttomasti koronakriisiä hoitaessaan. Hallitus otti valtavan kansanterveydellisen riskin kun vapautti Uudenmaan. Tämä ei tiedä hyvää hallituksen suosiolle.

Nimimerkki

Prisman kassat ottavat asiakkaan kerrallaan. Vasta kun yksi asiakas on pakannut ja lähtenyt, saa seuraava vuoron. Esim. Peitsarin ja Sulkavan S-marketeissa kassat eivät ota vastuuta turvallisuusväleistä. Nyt korona-ohjeistus käyttöön.

Vaatimus

Sanna Marin on epäonnistunut koronapandemian hoidossa. Ei taidot riittänyt, täysin epäpätevä.

SDP

Taavitsainen sotkee ja oikoo taas. Tiedoksesi, että koulutoimessa on selkeästi määritelty 3 eritasoa tukea tarvitseville. Näiden mukaisesti toimitaan.

Viesti

Olen ilolla seurannut, että ruoka tullut arvoon arvaamattomaan nuorten keskuudessa, eiks joskus ennen koronaa ollu kiva mennä vaikka Mäkkii, jos ei kouluruoka kelvannut kaikille.

Arvokas jokapäiväinen leipä

Suurta huijausta. Ei ravintoloita sulkenut hallitus vaan korona.

Tietoa on

No nyt haiskahtaa pahasti yritykseltä peittää jälkensä, kun Halonen "ei löytänyt" selvittäjää tuohon Taavitsaisen jupakkaan. Taitaa hallitus kahlata aika syvällä asiassa.

Ma

Nyt ei tuota Taavitsaisen esillä pitämää asiaa voi kaupunginjohtajan tai hallituksen määräyksestä lopettaa, etenkin kun kumpikin taho sotkeentunut asiaan.

M15

Voi sinua Malka! Oletko ymmärtänyt, että nyt on poikkeustila! Edellisen kerran kun täytynyt valtiovallan ohjeita noudattaa on ollut sodan aikana, ei minun isän päätä silitelty kun lähti 17-vuotiaana sotaan. Nämä mussukat ei pysy sisällä, voi hyvää päivää!

Mummeli