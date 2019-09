Sano se: Mikkelillä ei ole varaa myhäilyyn — sellaisella asenteella ei pitkälle pötkitä

Ihmisten hoitoon, jotka ovat tämän yhteiskunnan rakentaneet ja rahoittaneet, ei nykyhallituksilta ole raha riittänyt. | SMS

Tuo Mikkelin myhäilyasenne on sellainen juttu, että se tuudittaa ihmiset ajattelemaan kaiken olevan kunnossa. Mitään ei sen asenteen takia muka tarvitse ponnistella. Kaikki mukamas tulee kuin "Manulle illallinen". Ei se niin mene. Katsokaa Pohjanmaalle kuinka siellä yritetään. Myhäily on tuhoisa asenne, joka ainoastaan vaikuttaa passiivisuutta. Sillä asenteella ei uutta luoda. | Ei minulla muuta

Vesitorninkadun muraali on tosi upea. Kannattaa tulla katsomaan kauempaakin! | Naapuritalon asukas

Mikkelin SDP-valtuutetut vakuuttivat, velkarahalla investoidessaan, että veroäyriin ei kajota! Oletteko sanojenne takana? | Äänestäjä

Otavan koulun edessä Otavantiellä vaarallista ylittää koululta lähtiessä suojatie viereisten puskien takaa. Kaupunkiin oltu yhteydessä, miksi ei mitään tapahdu? Vai pitääkö ensin sattua pahasti? | Leikkaan kohta itse

Minä sairaanhoitajana tienaan reilu 10 000 euroa vähemmän Essoten leivissä kuin 46 000 tienaava sisaresi. Tiedä sitten mitä siskosi tekee, kun tuon palkan saa. Kyllä palkka on yksi kriteeri tullaanko tälle alalle töihin. Fakta on se, että jollain on elettävä ja laskut maksettava. | Rahaton

Suomessa on maailman korkein verokiila. Karkea laskelma: Kun bruttopalkkaa nostetaan kaksi pykälää, nousee nettopalkka vain yhden pykälän ja samalla työnantajan työvoimakustannukset nousevat kolme pykälää (sos.maksut). Tämä koskee yksityistä ja julkista sektoria. Työvoimakustannuksia on pakko leikata pienemmiksi. Verot otettava yritysten voitoista ja esim. osingoista. | Piikkisika

Lähes kaikki pitävät tasaisena ja elinvoimaisena lainehtivaa vilja- tai nurmipeltoa kauniina. Metsässä samanlaista näkyä haukutaan puupelloksi. | Miksi?

Ei viime talvi niin lumeton ollut että Saimaasta vesi meinaa loppua. Alimmillaan miesmuistiin. Airot ei yletä veteen ja uistelupaattiin pitää laittaa kohta pyörät alle. Kyseessä varmaankin sähköyhtiöitten ahneet "miljoonajuoksutukset". Voisiko ely-keskus jättää toistaiseksi mummojen huussihuolet ja selvittää sekä kertoa mistä on kysymys tämänhetkisessä Saimaan vesitilanteessa. | Peksi

Hei "vain totuus kantaa"! Olen sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, rautainen ammattilainen jo yli 20 vuotta. Silti palkkani on vain 2 400e/kk. Tiedän kyllä hoitajista Etelä-Suomessa, jotka ottavat työtä vastaan vain yrittäjinä ja määräävät näin oman palkkansa tason. Etelä-Savossa ei vain tätä mallia ole. Ei ihme, että hoitajia pidetään ahneina, kun tällaista bullshittia jaetaan mututuntumalla. | Tämän totuuden voi myös todistaa