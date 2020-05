Sano se: Nytkö jo pitäisi päästä matkoille ja terasseille!

Suomesta on kadonnut yhteisvastuu! Covid-19 on vasta alullaan, mutta kansa vastii päästä terasseille ja matkoille seurauksista välittämättä. Muista viis kunhan itsellä on kivaa.

Järki käteen

Ei voi muuta kuin ihmetellä polttoaineiden hintoja Mli:ssä, yhdessä yössä hinnat pomppaavat 20 senttiä. Ei pysy hinnat alhaalla, ei.

Polttoaine.net

Kiitos Himasen liikenteen kuljettajille! Olette ystävällisiä ja auttavaisia. Ilman teitä ei täällä Mikkelin sivukylillä pärjättäisi :)

Etelä-Savossa on hyvä tilanne koronan suhteen. Jospa nyt ei reissattaisi ollenkaan Uudellemaalle niin se pysyisikin hyvänä. Eihän koulujen opettajat vaan matkaa viikonlopuksi Helsinkiin?

Äiti

Loistavaa! Etelä- Savossa lapset saavat mennä pieniin kylä- ja taajamakouluihin! Näkevät siellä turvallisesti kaverit ja opettajat.

Iloa kevääseen

SDPn paikallisjohto 13.5. "Mikkeli selviää". Konkreettiset ehdotuksenne tärkeiden palveluiden, hyvinvoinnin takeeksi? Eläkeläisten uimahallikortin maininta "maistuu" vaaleilta. Velkaako, ja mihin, jos alijäämä jo yli 60 miljoonaa?

Tyytyväinen matkustaja

70+

LS 13.5. EU:n maskijakelu pyörii jo kovilla kierroksilla. RescEU 330 000 kpl jaettu Italia, Espanja ja Kroatia. Komission toinen Emergency Support Instrument (budjetti 2,7 miljardia e ) on saanut ostettua 10 milj, ensimmäinen erä 1,5 milj. jo lähtenyt 17 EU-maahan ja Britanniaan. Suomeenkin odotettiin 10 000 kpl Euroopan komission rahoituksella. Hyvä niin. Katsotaanpa tarvetta ja hankintahintaa. STM:n mukaan Suomessa tarvitaan terveysalalla 0,5–1 miljoonaa päivässä. Maskit maksavat Kiinassa 0,2 e kpl eli Suomeenkin odotetaan EU:n rahoituksella 2 000 e arvoista erää. Mihin lie hukkuvat byrokratian rattaisiin eurot?? Menee samaan luokkaan kuin Kulmunin perunantaimien istutus.

Melkoista puuhastelua

Eiköhän Mikkelin päättäjien pitäisi säästää, säästää, säästää? Eikä rakentaa potkupallohalleja eikä mitään muutakaan ennen kuin kaupungin kuralla oleva talous on kunnossa.

Jälleen pettynyt veronmaksaja