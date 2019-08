Sano se: Haetaan Mikkeliin puurakentamisen mallia muistakin kaupungeista

Peitsarin kioskin ympärillä notkuu porukkaa, huutelevat mitä sattuu tuntemattomille ihmisille, johan on lapsillekin pelottava paikka käydä kioskilla kun humalaiset notkuu nurkilla. | Häätö vaikka poliisien toimesta!

Onkohan Lähemäellä katumaalaukset K-Marketin ja rautatiesillan välillä ihan oikean väriset joka kohdassa? | Eräs autoilija vaan

Hyvä Martti Laine, puhut asiaa. Aika näyttää tekeekö Sarkanen norppakannalle lopulta hyvää vai huonoa. Pahoin pelkään, että jää tekohengitykseksi. | Kalastaja Puumalasta

Kaupunki aikoo siis pilata sataman lopullisesti. Miksi asumista? Mikkeliin mahtuu muuallekin taloja. Onneksi lähikaupungeissa on kivat satamat johon pääsee viettämään aikaa, ostoksetkin hoituu sopivasti samalla reissulla. | Uskomatonta

Lemmikkieläinhautausmaan kynttilävaras, sinut on tunnistettu. | Mikrosiru

Hyvä kirjoitus Martti Laine norpasta. | Yks mummeli

Kokoomuksen johtajasta tuli vihainen räksyttäjä. Puolueen kannatus siitä kärsii ja persujen suoraselkäisyys palkitaan äänestämällä. | Okei

Tupalassa motocross-tyyppiset mopot kulkee Oravinkadun suoralla 60— 65 km/h. Vanhemmat voisi tarkistella lasten kulkineita. | Kilpiä ilmoitettu poliisille

Martti Laine, erittäin hyvä ja osuva kirjoitus Länsi-Savo yleisön osastossa. Tämä saimaannorpan vouhotus on lähtenyt ihan lapasesta, jopa kuntien eläinlääkärit on repsahtanut tähän turhuuteen. Kanta on ihan liian suuri. Verkkokalastus kunniaan. | MP Puumala

Maaherrankadun katukokeilun vastuuvirkamiehet korostavat (LS 4.4.) mm. yhteisöllisyyttä. Toteutus on aika kaukana yhteisöllisyydestä, kun istuutuu penkille selkä katuun päin ja katselee tyhjän liikehuoneiston ikkunoita! | Parkkiruudut takaisin

Toivottavasti Essote ymmärtää vähentää mieletöntä esimiesporrasmäärää. Ei potilastyötä tekevistä, Kiitos! | Duunari

Ei voi ymmärtää, Essotella yt-neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi. Jo nyt henkiä säästäviä tutkimuksia saa odottaa ruuhkien takia kuukausia ja henkilöstö selvästi ylikuormittunut. Valtiolta ei heru kymmeniä miljoonia omien veronmaksajien terveyspalveluihin, mutta samaan aikaan satoja miljoonia käytetään mm. pakolaisuuteen. Inhimillisiä ja humanitäärisiä asioita molemmat, mutta tärkeysjärjestys väärä, "maksajat ensin". | Tuntematon potilas

Hyvät päättäjät! Tutustuisitteko puurakentamisen hienoihin esimerkkeihin muualla Suomessa käydessänne. Esim. Joensuun upea 11-kerroksinen kerrostalo. Voisi olla mainetekijä Mikkelille! | Nimimerkki

Järvi-Suomen Energiahan se nosti siirtohintaa reilut 10 % heinäkuun alusta. Ei tässä mökissä enää selviä maksusta. En tarvitse maakaapeleita tänne, kestän kyllä sähkökatkokset. Kuka kertoisi, ketkä olivat vastuussa silloin kun valtion määräysvalta menetettiin? Heitä en enää kannata koskaan. | SMS

Onko totta, että yksi keikkalääkäri maksaa 30 000 e kuukaudessa sairaalalle. Eikö tällainen toiminta pitäisi valtakunnallisesti purkaa. | Säästöt sieltä mistä tuhlataan

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen kuvaa Suomen autoverotusta jakomieliseksi, vanhanaikaiseksi veropolitiikaksi. Hetki sitten Nieminen autokauppiaiden kanssa torppasi propagandallaan Bernerin ajaman autoveron poiston. | Lyhyt on muisti

Suurin osa kansalaisopiston kursseista on niin kalliita ettei kaikilla kansalaisilla todellakaan ole varaa harrastaa kuvataiteita ja muotoilua ainakaan. | Ei kaikille

Päättäjien ideoima kesäkatu maksoi enemmän kuin hoitajan vuosipalkka. | Hävetkää

Hyvä että Arno Kasvi sanoi totuuden Otavan koulutilan kohtalosta. Pelastettavaa on vielä vaikka paljon on menetetty. En ymmärrä minäkään miten tällainen paikka on laskettu näin rappeutumaan. Vapaehtoisvoimat eivät riitä se on selvä. Surullinen näky oli kun kesällä kävin. | Entinen oppilas

Ei ainuttakaan istujaa ns. kävelykadun penkeillä, muutama pyöräilijä väylällä. | Kallis idea