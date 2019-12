Joulun pitkääkin pitempi Sano se: Sellutehdas pikaisesti Mikkeliin!

Tekstiviesteissä on myös joulun sanomaa sekä palautetta maakunnan tienpitäjille.

Lämmin kiitos Hopen vapaaehtoiset ja lahjoittajat, joulumme on pelastettu! Teette arvokasta työtä lasten hyväksi! | SMS

Tuli jouluinen olo. Kaksi orpolasta pääsi kotimaahan. Heitä pidetään piilossa. Jotkut vihaavat. Eikö hävetä? | Joulu

Kiitos musiikkiluokkien tiernapojille ja opettajalle Sokoksella ja Stellassa esiintymisestä. Ihanaa että Mikkelissä on musiikkiluokat tuomassa valoa ja hyvää mieltä kaupungin asukkaille! | Kiitos

Kiitos musiikkiopiston opettajille pe 20.12. Keskussairaalan joululauluhetkestä. Toitte iloa, joulumieltä ja valoa meidän sairastavien jouluun. | Arja

Suuren suuret kiitokset kahdelle Uutelantien ritarille työntöavusta keskiviikkona 18.12.! Pelastitte rouvan pulasta! | Lämmin kiitos teille ja Onnellista Joulun aikaa!

Eikö luoteta omaan hyvään jätevesien puhdistustekniikkaan kun Kuopion rahasampoa ei rakenneta? Meillä vastustetaan tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa, kaivoksia, yleensä teollisutta. Emme saa kohta investointeja, meihin ei luoteta. Suomesta tulee takapajula. | Täytyy huomioida myös työnantajia

Graniittitalo on ainoa oikea koti Mikkelin taidemuseolle. Tämän toteutus olisi päättäjien kulttuuriteko ja joululahja tulevaisuudelle. | ES

Onkohan nykyisellä oppositiolla muuta tarkoitusta kun sotkea hallituksen toimintaa kaiken maailman tutkintapyynnöillä milloin kutakin ministeriä vastaan. Ensin Rinne, nyt Haavisto. Onko seuraava sisäministeri Ohisalo. Tämä toiminta on naurettavaa ja veikkaanpa että perussuomalaisten kannatus putoaa kun ihmiset huomaa mitä pelleilyä tämä on. | Entinen persu

Rekat + muut raskaat ajoneuvot Mikkeli Kangasniemi välillä! Onko teillä minkäänlaista itsesuojeluvaistoa? Viime viikon perusteella ei. Henkilöautoilla päivittäin tiukat paikat perässä roikkumisen vuoksi. Miten antaa tietä, kun bussipysäkit yms jäisen loskan peitossa. Ainut mahdollisuus jäädä alle tai ajaa ulos. Tie järkyttävässä kunnossa. | 18.12. rekka ohitti hälytysajoneuvon valoista huolimatta

Kävin pe 20.12. työpaja Tarinassa ostaakseni villasukat. Ovessa luki avoinna 7—15. Talo oli pimeänä klo 14.15. Jäi sukat saamatta, en tule toista kertaa. | Minne oli henkilökunta karannut

Osaisiko joku savolaisvälkky ohjata asiat raiteilleen, kun muualla maassa tätä ei tajuta: kuinka hirmuisen paljon euroja on jo tähän mennessä eri tavoin tuhlattu työtunteina, palkkoina ja muina kuluina Al-holia koskevaan eipäsjuupas-keskusteluun mediassa, eduskunnassa ym. foorumeilla? Kaikella rahalla ja energialla olisi käyttöä Suomen sosiaalityössäkin. Lopetetaan siis sanaleikittely ja ryhdytään oikeisiin töihin! | Äijävirtaa

Milloin Tuskuun saadaan oma muovinkeräyspiste? | SMS

Onko cityvihreät miehittäneet KHO:n? Huolestuttavaa oikeuden tulkintaa Kuopion sellutehtaan lupatulkinnassa. Vihreiden politiikka toteutuu. Metsänhakkuuta ei tarvitse rajoittaa kun ei saa tehtaita rakentaa. | Mutta mistä työtä ja veronmaksajia

Vuosikymmeniä on hoettu, ettei selluteollisuus saastuta. Onko korkeimmalle oikeudelle tullut valitusten myötä parempi näkemys? | PP

Kun ne lupaukset pettää mitä on luvattu kuntaliitoksissa Mikkeliin ja omaisuus viety, voisiko Mikkeli ehdottaa että jos haluaa eroon ja itsenäiseksi kunnaksi takaisin niin palauttaa saamansa omaisuuden ja rahat? Suomenniemi olisi mennyt vielä omillaan tänäkin päivänä eteläkarjalaisena kuntana. Ei kannattanut Savon syliin mennä, ennemmin lappeeseen kun siellä on rehti päättäjäkunta. Ikinä en ilmoita asuinpaikakseni Mikkeliä. | Viekää tuhkat vielä pesästä

Vanhamäen tien traktorin aurauksen aikana ajoin vastakkaiseen suuntaan, aurauksen jäljiltä aurauskinos tuli kaistalleni ja sen kinoksen päällä jouduin ajamaan useita kilometrejä, lumimöykyt hakkasivat auton alustaa. Tien pohja ollut koko talven epätasainen, joka tärisyttää ajoa. | Hyvin vaarallinen tie

Hyvä Satu! Oikeassa olet. Mikkeli ei kuuntele asukkaidensa toiveita. | Minne menet Mikkeli?

Onko Mlin virkamiehillä ja -naisilla mitään vastuuta työstään? Mitä tapahtuu jos todetaan, että heidän ”säästökohteet” ovatkin menokohteita? | Potkut?

Kyllä pikkuautoilijat valittavat tienhoidoista mutta tulkaa kokeilemaan pitkää HCT-yhdistelmää Nesteen/K-Raudan risteyksestä ylämäkeen näillä keleillä Juvaa kohden, ei riitä että suojatiet hiekoitetaan. | Rahtari Mikkelistä

Graniittilinnan myynnillä Mikkeli saa tyhjään kassaan kipeästi tarvitsemiaan tuloja pari miljoonaa. Uskon että saamme paikalle upean, vetovoimaisen ja historiaa huokuvan keskustahotellin. Avin virkailijat voidaan sijoittaa vaatimattomampiinkin toimistotiloihin niin saadaan entisestä lääninhallituksesta upea, tilava ja keskeinen taidemuseo. | Peksi

Dunyin syöttää, siitä Doussi edelleen Simmonsille, Lutumba-Pitah nousee, Ifran Sadik syöttää Adebahrille...maali! | Mikkelin Palloilijat

Kiitos SDP:n valtuustoryhmälle, että kannatte huolta mikkeliläisten palveluista. Peruspalveluiden verorahoitus on turvattu lailla. Talousongelmat ovat peruja Seppälän ja Kuikan aikakaudelta. Ylisuuret veronkorotukset ovat tästä seurauksena. | MOT

Vuoden asiakaspalvelija haussa? Mäntyharjun S-marketin Miro ehdottomasti! Kuinka monen ihmisen päivän hän ehtiikään vuoronsa aikana pelastaa? | Kiitos!

Minkä ihmeen kyntöauralla Kuomiokoskentie on aurattu. On niinkuin perunapelto, hirmuinen tärinä, johan tässä menee paskat housuun kun sitä ajaa. Viime talvena oli niin hyvin hoidettu, ei tärisyttänyt. | Autoileva mummeli

Että ihan osoite ja puhelinnumero mainittu jutussa turvakodista. Kuulostaa aika turvattomalta, nythän sinne osaavat kaikki. Toivottavasti on luodinkestävä. | Ei ymmärrä

On edes kaupunginorkesteri, joka ilahduttaa näinä kurjina aikoina. Vaihdetaan puheenaihe jo liikuntapaikkojen karsimiseen, kiitos. | Musiikkia korville

Miksi MP:llä on junioreita, eiväthän omat A-juniorit pääse pelaamaan. Seura haalii pelaajia muualta. Olen ollut junioreiden kanssa tekemisissä kauan. Juniorit joko lopettavat tai lähtevät muualle. Tiedän, että jokaisen juniorin haaveena on pelata edarissa. Heitä ei edes kokeilla. Tappaako seura junioritoiminnan kokonaan? Sekö on tarkoitus? Kausikortin myyn Kirpparilla. | Hyvää joulua junnarit

Kyllä kapeastakin tiestä saa leveän auraamalla tyhjän päälle, varokaa Suurlahden tiellä autoilevat, tie muutenkin lumisateen jäljeltä kuin kynnöspeltoa. | Tienkäyttäjä

Nyt päättäjät saattaisi olla hetki saada tämä alati näivettyvä Mikkelin seutu uuteen kukoistukseen tarjoamalla Finnpulpille mahdollisuus rakentaa kuopiolaisten hylkimä sellutehdas tänne! Tarjolla on työtä tuhansille, verotuloja runsaasti kaikinpuolisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Lopetetaan tämä myhäily ja yritetään tosissaan kehittyä kiinnostavaksi ja vireäksi seuduksi! | Mikkeli nousuun!

Lunta toivovat ne joiden piha aurataan, lapioidaan ja hiekoitetaan muiden toimesta. Tie työpaikalle puhdistettu. Minäkin toivotan lumen sammuttamaan helvetin tulta. | Nivelrikko

Sinä, joka moitit kahta joululaulua synkkyydestä, otapa selvää, millaisessa tilanteessa laulut ovat syntyneet. Ehkä häpeäisit. Varpunen jouluaamuna ja Sylvian joululaulu kauneimpia ja syvällisimpiä joululaulujamme. | Sydämen sivistystä

Nimimerkille märät sukat LS 22.12. Eiköhän jalkakäytävät sentään ole tärkeämmät kuin lenkkipolku. Lenkkeile auratuilla alueilla tai pistä sukset jalkaan. | Villasukat

Kokkosenlahdentien uusi auraaja tekee työnsä hyvin. | Kehu

Välttämättömiä toimia Mikkelin talouden remontissa ovat Mikaelin purkaminen sekä orkesterin, taidemuseon ja kirjastojen lakkauttaminen. Syntyvillä säästöillä kaikille ilmaiset liput ja bussikuljetukset jääkiekkopeleihin: kohentuu myös sivistystasomme! | Suukappale