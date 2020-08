Sano se: Koulujen lakkauttamisia pitää siirtää koronaepidemian takia

Tylsää joskus tämä kai ainutkertainen elämä.

Tekstiviesti

Nyt näkee kaupassa likaisissa ja revenneissä maskeissa kulkevia asiakkaita jotka ei oikeasti tiedä mitä eroa on kangas- ja kertakäyttöisellä ja milloin maski on pestävä ja milloin vaihdettava uuteen. Väärin käytettynä ei maskista ole hyötyä.

Vierestä seurannut

Jouni Riihelä älä ole huolissasi siilokorttelin tontista. Mikkelin demariyhdistys ilmoitti aikanaan, ettei se halua Esperi Carea Mikkeliin. Ko. yhdistyksellä on varmaan tiedossa lukuisia halukkaita ostajia , joista se valitsee mieleisensä.

Vastuullista päätöksentekoa?

Jeesus on tie totuus ja elämä, siihen ei pilkkaaminenkaan auta. Jeesus meni ristille meidän syntien tähden.

Lämmin kiitos Ensineuvon "tytölle", joka auttoi enemmän kuin hänen työnkuvaansa ehkä kuuluikaan!

60

Savisillassa on kulkenut koko kesän kaksi punavalkoista kissaa, toinen töpöhäntä, pitkin omakotitalojen ja kerrostalon pihoja sekä lasten hiekkalaatikoita. Kissanpissi haisee myös omakotitalon terassilla, jossa ainakin töpöhäntä on vieraillut. Mitähän asialle olisi tehtävissä?

Kyllästynyt

Jarkko Häkkiselle (LS 6.8.): Kirjoitin jo maalis- sekä huhtikuussa tekstiviesteissäni tänne, että mikkeliläisten koulujen lakkauttamisia pitäisi siirtää kansallisen epidemiatilanteen takia. Nyt olemme edelleen samassa, tai jopa vieläkin pahemmassa tilanteessa: maaseudun lapset pakotetaan kouluun jättiyksiköihin. Eikö muka lakkautusuhan alaisia kouluja voisi avata siksi aikaa, kunnes saamme koronarokotteen?

Nyt järki käteen!

Mikkelin keskussairaalan päivystys perjantai-iltapäivä, järkyttävän hidasta toimintaa.

Tuskastunut

75 v ukko

Koronan toinen aalto taitaa olla totista totta. Jos nyt painettuun sanaan on uskomista, bilekansa suhtautuu koronalta suojeleviin varotoimiin hieman suurpiirteisesti. Jos kysymys olisi vain bileväestä, syytä huoleen ei olisi. Bileväki on uusiutuva luonnonvara, kyllä niitä riittää kolmannellekin aallolle. Entäs me muut? Tehdään Seilin saaresta biletyssaari. Sinne ja sieltä pois pääsisi vain testien kautta. Kaikki olisi tyytyväisiä ja me maan hiljaiset saisimme maskeerata vailla huolen häivää!

Salaviisas

Kuka kaipaa helteitä? Sydänvikaiset ei ainakaan.

SMS

Kiitokset ja ruusut Mäntyharjun Toivolassa sijaitsevalle Knaappilan kyläkahvilalle ja henkilökunnalle! Kiva paikka tavata tuttuja ja juoda kahvit maukkaiden leivonnaisten kera ihanassa miljöössä.

Mä maalaistyttö oon

Olen eri mieltä päätoimittajan kanssa: kyllä päättäjät ovat vastuussa väestön kehityksestä ja taloudesta.

Asiaa läheltä seuranneena