Sano se: "Erinomaisesti lavastettu ja näytelty tarina presidentti Risto Rytistä ja suomalaisten kohtalon vuosista!"

Teepee iskit asian ytimeen Sano se -palstalla. F1-sirkus lennättää tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa ja kilpailuissa harjoituksineen polttoainetta palaa. Tavan pulliaisia syyllistetään ilmastonmuutoksesta, jos kerran vuodessa lentää etelään. F1-autojen kehittelemisestä ei enää ole tavallisille autoille hyötyä. | Moottoriurheilu pannaan

Toivottavasti mikkeliläisiltä päättäjiltä löytyy tällä kertaa yhteistä tahtoa toteuttaa kaikki virkamiesten suunnittelemat säästötoimet, myös Ristiinan lukio. Isommassa lukiossa oppilaiden kurssitarjonta on laajempaa kuin pienessä lukiossa. | Veronmaksaja

Samaa mieltä kuin TeePee. Ilmastoa kuormittavat myös kerskakulutus ja siihen liittyvä tavaran valmistus, rahtaaminen ympäri maapalloa, mainostaminen suurin ja kirkkain valoin, myyminen suurissa kauppakeskuksissa, joita nousee kuin sieniä sateella. | Niilläkin hiilijalanjälki

Kotitalouksien ja yritysten taloudenhoidossa on ohjenuorana, että maksa ensin välttämätön. Jos rahaa jää niin sen voi käyttää vähemmän välttämättömään. Luulisi saman periaatteen pätevän kuntien ja valtion taloudenpidossa. Nyt rahaa syydetään Stadiumiin, sairaalan seiniin, lentokenttään yms. Ja sitten karsitaan peruspalveluista, lomautetaan ja irtisanotaan, kun rahat eivät riitä. | Tärkeysjärjestys

Mitä enemmän akat ovat uskonnollisten huurujen vallassa, sitä enemmän juoruavat. Ukot sähisevät toisten rahoista. | Kiitos kiitos

Satu Taavitsainen on oikeassa. Lentokenttä pitää lopettaa ja sen käyttö tällä tavalla. Kyllä mennään konkurssiin ja on aikoihin eletty. Mikkelissä on lentokenttä, joka kuluttaa euroja, mutta tuloja ei ole eikä tule. Mitä ne miehet tekevät kaiken päivät? Tokko ne osaavat tehdä mitään, kun ei ole lentojakaan. | m. H

Nyt kaikki kipin kapin teatteriin! Erinomaisesti lavastettu

ja näytelty tarina presidentti Risto Rytistä ja suomalaisten kohtalon vuosista!

| Suosittelen ehdottomasti