Sano se: Älä tule kirpputorille narisemaan tavaroista ja hinnoista

Miksi tulla kirpputorille jos joka päivä pitää kovaan ääneen arvostella pöytien tavaroita ja hintoja. Ja ei, minulla ei ole omaa pöytää siellä, mutta samat narisijat liikkeellä joka kerta.

SMS

Vihdoinkin Pankalaan pieniä asuntoja sijoittajille. Ei vanhuksille ei ensiasunnon ostajille.

Jossakin vikaa

Jälleen mahtavaa musikkia Ismo Hyvöseltä ja yhtyeeltä torstaina Tuomiokirkossa. Iso kiitos jokaiselle.

Kyllä nautittiin

Nimimerkille; Havainto! Tämä vuosikymmen ei tule päättymään niin, etteikö surutta suojeltu susi tappaisi jonkun ihmisen. Pelkään pienten koululaisten puolesta.

Luontoa tunteva

Kiitos työhyvinvoinnin puolustajille hoiva-alalla. Harmi, että rohkeita on vähemmän kuin uhkailijoita ja ruotuun laittajia.

Ammattietiikkaako!

Olin 10.11. lonkkaleikkauksessa. Kaunis kiitos ortopedi Karvanen, leikkaustiimi, heräämön ja osaston moni hoitaja. Jaksamista työssänne!

Kiitollinen kangasniemeläinen

Valmentaja Kauppinen on parasta mitä Jukureilla on aikoihin ollut. Nuoria peluutetaan toisin, ei käskemällä. Jokainen pelaaja kun ymmärtää miksi on jäällä ja yrittää parhaansa, niin eiköhän se siitä.

Jukuri-fani

Nyt sitten alkoi vasta kunnostetun VT5 Lusi-Koirakiven haukkuminen ja uuden remontin lobbaus. Maa velkaantuu mutta tierahat eivät lopu koskaan?

Näinkö on?