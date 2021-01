Sano se: Yle lähettää aivan liikaa uusintoja

Samat henkilöt oppositiosta, jotka olivat tekemässä huomautusta Haavistosta, olivat tuomitsemassa häntä perustuslakivaliokunnassa. Kun tekisin tutkintapyynnön poliisille varastelevasta naapurin Pertsasta ja istuisin sitten käräjillä tuomarina sakottamassa tätä roikaletta, eikö olisi melkoista touhua tämäkin?

Onko näin?

No ilmankos on tuntunut, että Mikkelissä on kaikki kehitys pysähtynyt. Äkkiä nyt se lentokenttä auki.

Nyt on hätä!

Tuo ministeri Leppä on oikein tupla-siltarumpupolitiikko, niin kuin on kepulaiset aina olleet. Ensin kehui hommanneensa kepulle kuntavaalikorjausrahat 5-tien osuudelle Uutela-Hietanen, joka on ihan turha, ja nyt sitten kotitieliittymälleen Koirakivenraitille.

Muistetaan vaaleissa

Kukahan kansanedustaja tekisi aloitteen Yle-veron alentamiseksi. Jokainen uusinta vähentäisi yhden euron verosta. Uusintoja tulee aivan älyttömästi. Ei lehtitalotkaan voi lähettää vanhoja lehtiään ja ottaa täyden tilausmaksun.

Hanski

Laitoin marraskuun lopulla tyttäreni pojalle onnittelukortin. Kortin laitoin kirjekuoreen ja ykkösluokan postimerkin, lisäksi laitoin kuoreen 20 euroa rahaa, se oli virhe. Lähetys ei koskaan löytänyt perille. Olisitte voineet osoitteellisen kortin ainakin toimittaa saajalle, kai se 20 euroa olis riittänyt toimituskuluihin! Kenellehän takavarikoitu raha oikein kuuluu?

Ota rahat ja juokse

Kerkiäisköhän kaupunki laittaa tulevana vuonna Dunckerintien katuvalot kuntoon?

Toivomus

Iso kiitos ihanalle taksi Heikki Honkaselle! Loistavaa palvelua vuosien aikana, ikävä tulee. Kaikkea hyvää eläkepäiviin!

Vakioasiakkaat

Lampiselta järkevä ehdotus! Ensi syksynä lumikuormille uusi suunta ja homma toimii, eikä hupene rahat konsulteille.

Kiitos jo etukäteen ja peukut!

Kiitos Seija Kuikka työstäsi valtuuston puheenjohtajana. Kypsyyttä on nähdä muutosten välttämättömyys. Kunpa valtuuston 2. varapuheenjohtaja näkisi samoin ja ymmärtäisi takalukon johon on itsensä ajanut.

SMS

Parempaa uutta vuotta mikkeliläiset! Päättäjät ja virkahenkilöt: lopettakaa uusiin investointeihin ja konsultteihin tuhlaaminen. Ottakaa vastuu virheistänne.

Ei ojasta allikkoon

Ministeriöiden joululahjarahasta tulisi luopua. Se johtaa lähes henkilökohtaisten tarpeiden käyttöön.

Minä ite