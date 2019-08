Sano se: Kissan pitäminen häkissä on eläinrääkkäystä

Nyt kirkosta eronneet huomaa mitä tilalle tulee, Suomeen ei synny uskonnollista tyhjiötä vaan kirkkojen sijaan perustetaan moskeijoita ja sitä uskontoa ei pilkatakaan niin kuin kristinuskoa. | Tekstari

Mikkeliin moskeija? Sehän täältä vielä puuttuukin. Millä rahalla? Eiköhän olisi aika keskittyä vanhuksiin, lapsiin ja saattaa veronmaksajille laadukkaat terveydenhoitopalvelut. Meidän suomalaisten on ryhdistäydyttävä ja alkaa arvostamaan omaa maatamme. Nykymenolla meidän kulttuuristamme ei ole jäljellä kuin muisto. | Suomi arvoon

Helsinki luopui moskeijan rakentamisesta. Toivon, että Mikkeli ei antaisi myöskään lupaa siihen. Moskeija ei tuo kaupunkiimme todellisia veronmaksajia. Harkitkaapa tarkkaan ennen kuin ratkaisette lupahakemuksen. | Muuttoa harkitseva

Nyt on tehtävä oikeusjuttu niitä päättäjiä kohtaan, jotka päättivät tehdä suuren sairaalaremontin kiireessä, pelkäsivät valtion sen kieltävän hetken päästä! Kunnat herätkää. Ette voi maksaa tyhmistä päätöksistä. Onpahan muutaman vuoden päästä hienot tyhjät osastot supistetussa sairaalassa. | SMS

Jos luontaisen viettinsä mukaan vapaana kulkemaan tottuneet kissat suljetaan häkkiin, se ei paranna kissan mielenterveyttä. Päinvastoin se vasta aiheuttaa kissalle kovaa stressiä. Tässä miettimistä niille byrokraateille jotka pohtivat kissojen sulkemista häkkiin. | Viesti

Kissa ei ole mikään häkkieläin. Jos se vaaditaan häkkiin, se on eläinrääkkäystä. Kissa on tottunut kulkemaan vapaana, ja on järkytys kissalle, jos se äkkiä tempaistaan vankeuteen loppuiäksi. Kaikkea sitä saa kuulla mitä ne ”viisaat” byrokraatit suunnittelevat. Hiiret, myyrät ja rotat saavat lisääntyä kun tämä luonnollinen torjuja otetaan pois. | Hulluutta sanon minä

Paavo Kontinen, kirkon aita on kaunis hyvin hoidettuna talvella tosi upea lumipeitossaan. Ole hyvä ja kävele lähemmäs, näet kirkon kokonaan. | Pienet on murheet

Yt Essotessa ja koko ajan uusia työntekijöitä haettu/palkattu? Varmaan potilasta lähinnä olevista, eli hoitajista vähennetään. Jonoja on ja sanktioita tulee, kuka potilaat hoitaa? | Maalaisjärki ei ymmärrä

Suomen yksityiset metsät ovat pääsääntöisesti ns vajaatuottoisia eli tukkipuita on vähän ja pääosa on tiheää lepikkoa ja risukkoa. Tätä varten on aikoinaan säädetty ns ”kakkospykälä”, eli saatetaan metsä tuottavaksi kaatamalla kaikki pois ja istuttamalla/kylvämällä aukko täyteen uusia puita. Tätä on parjattu aukkohakkuu parhaimmillaan! | Matemaatikko

Veikko Lavi lauloi: Köyhän jyvät pajatso jauhaa jotta toinen köyhä leipänsä saa. | Tekstiviesti

Sopeutumisrahan maksaminen on heti lopetettava. Ei kukaan muukaan saa mitään sopeutumisrahaa. Se on törkeää vallan väärinkäyttöä. Siinä edustajat edustavat vain itseään ja toisiaan ja käsi on syvällä kansan taskussa. On väärin, että edustajien luksuselämä maksetaan verovaroin, sosiaaliapua tyhjästä. | Hävytöntä

Onkohan ymmärryksessä nyt jotain pielessä, kun ensin on joukko Essotessa suunnittelemassa sairaalaa ja terveydenhoitoa ja kun se saadaan suurelta osin valmiiksi, on sitten seuraavaksi yt-neuvottelut. Olisko seuraavaksi suunnittelijoiden vuoro lähteä? Mitä tehdään sairaalalla, jossa ei ole hoitajia!

| Olenko ymmärtänyt asiaa ollenkaan?

Olen asunut Toscanassa 1, 5 v ajan. Italialaiset tykkäävät kuin ”hullu puurosta” kalastuksesta, pyöräilystä, vaelluksesta sekä ruoan valmistuksesta. Sininen Saimaa toisi myös viileät kesät heidän vanhuksilleen. | Vesa Pomell

Ei ihme, jos Mikkelin konserni- ja elinvoimajaoston ideat eivät nouse lentoon, kun eivät päivitä tietojaan muutoksista osakeyhtiöissään. ESE:llä ei ole tykkiä tai muutakaan kanuunaa, joka myisi nykyisin sähköä, koska toiminta myytiin Lumpeelle. Että sillä lailla. | Ma