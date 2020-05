Sano se: Asiat tärkeysjärjestykseen, Mikkeli!

Kiitos Kivijalka ja Jarkko: huippupitsat jälleen kerran! Ihana kun näinäkin aikoina on mahdollisuus saada hyvää ruokaa Rantakylässä .

Yrittäjyyden sekä Oiva-testattujen, puhtaiden, ravintoloiden puolella

Missä hoitaja saa yli 3 000 e?

Kysymys

Mikkelin on nyt laitettava asiat tärkeysjärjestykseen. ESE tulee säilyttää. Kaupunginorkesteri, lentokenttä ja muut hyödyttömät pois!

Gunvor T

Miksei valtio anna verorahoja kunnille jotka vaikeassa tilanteessa menisi kaikkien hyväksi eikä heille jotka heti rahaa vaatimassa ja saavat isot summat.

Viesti

Tällä palstalla väitettiin sairaanhoitajan palkan olevan yli 3 000 euroa. Läheltä seuranneena tiedän,että Essote maksaa sairaanhoitajalle peruspalkkaa 2 361 euroa brutto. Vain raskaassa kolmivuorotyössä palkka voi nousta yli 3 000 e vuorolisillä. Päivätyötä tekevät saavat kuitenkin ihan vaan peruspalkkaa. Tällä täytyy elättää perhettä. Nykypäivän sairaanhoitajat eivät ole enää hienostorouvia, jotka käyvät tienaamassa shoppailurahaa.

SMS

Kerro heti missä sairaanhoitajan peruspalkka on 3 000 e/kk. Itselläni on 20 v työkokemus ja bruttoperuspalkkani on 2 361 e/kk.

Essoten sairaanhoitaja

Hei Tekstiviesti 3.5. Minun hoitajan palkka lisineen vähän auki 2 000 e/kk. Työvuosia vähän yli 20, lisät mukana. Laita osoite mihin lähetän tilitietoni liitetiedoston jos et usko.

Voi elämän kevät

Vihdoinkin joku viisas sääti lain että turha ralli loppuu. Ihmiset saa nukkua yönsä rauhassa, poliisit vapautuu hoitamaan todellisia ihmisten turvallisuuteen liittyviä asioita eikä aika kulu kurittomien koltiaisten vahtimiseen.

Sakko rapsahtaa

Voisiko vaikkapa Mikke ry järjestää yhteisen tilaisuuden Mikkelipuiston kevätsiivoukseen? Mukaan harava, kuokka ja talkoohenki. Hetki joukkovoimaa ja puisto on siistitty!

Tehdään ei valiteta

Tämä elämästä erkaantunut porukka joka ennen kevään airueena tutki suurennuslasilla koiran jätöksiä ja valitti lasten äänistäkin pihoilla on siirtynyt marketteihin vahtimaan välimatkoja ja ostoskäyttäytymistä ja ohjeistaa lähimmäisiään. Mitähän elämänsisällöksi sitten kun korona-aika joskus loppuu. Suuri tyhjyys elämään. Kai aina löytyy valitettavaa kun tarkkaan miettii.

Hra 47

Mikkelin pitää alkaa elämään kuten rahaton elää. Ei avustuksia naapurikaupungeille ja virkamiesten pitää ryhtyä töihin sen sijaan että kaikki teetetään konsulteilla!

Mitta täynnä

Mihin eläkeläisellä niin kiire ettei kassajonossa malta vuoroaan odottaa? Suurperheen ostoksien kanssa muutama minuutti enemmän pakatessa kuluu kuin sen yhden maitopurkin. Neljän seinän syndrooma?

Eikö miä miä...

Energiaomistukset tuottavat kaupungille jatkossakin. Myydään mieluummin jäähalli, Rantakeidas, Mikaeli, lentokenttä ja Stadiumi.

Ehdotus