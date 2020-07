Sano se: "Saan osakseni kummastelevia katseita kun käytän hanskoja kaupassa – kuin mitään ei olisi ollutkaan"

Sitruunapisarassa loistopalvelua! Ihana kun asiakasta Palvellaan tänä aikana niin kuin oikein on. Kiitokset ruskeahiuksiselle nuorelle naiselle!Suuresti ilahtuneet

Kenen vika ku annetaan tulla Ruotsista porukkaa, vaikka korona sielä vauhdissa, tänne tautia tuomaa? Eikö valvonta toimi? Kohta sairaalat ym. ongelmissa.

Mielipide

Olisiko "kahden asunnon loukku" joillekin järkevä? Siis pienehkö kämppä kaupungissa ja mummon mökin tapainen sopivalla etäisyydellä etätöihin vapaa aikaan luonnon ihmettelyyn.

Kaukomaat näkyy telkkaristakin

Onko koskaan Suomen/maailman historiassa tapahtunut tällaista, kun koko maailma on pandemian valtaama ja tulevaisuus ei ole kenenkään hallinnassa, että populistit aloittavat yllättäen vaalikampanjan TV-mainonnalla, jossa kertovat menettäneensä "Isänmaan" jo nuoruusvuosina ja pystyvät palauttamaan muka kadotetun Suomen, kun liityt edustamaan heidän ainoaa suomalaista puoluetta?

Inhottavaa yliymmärrystä

Onpa mukava mennä mustikkaan, kun metsässä on marjojakin eikä pelkästään juurineen irti raastettuja varpuja. Monet ovat myös innostuneet marjastamaan siitä päätellen, että monesta kaupasta on poimurit loppuneet. Eiköhän pidetä tämä!

Mustikan poiminta on

L&T roska-autonkuljettaja 23.7. Saksalan päiväkodin roskista tyhjentämässä ollut nuorimies. Iso kiitos kun morjenstit ja lähtiessä vilkutit pikkupojalle joka ihmeissään katseli työskentelyäsi.

Aleksi 1,9 v ja mummi

Otavankadun ja Jyväskyläntien risteysjärjestelyä on vaikea hahmottaa liikenneympyräksi, vaikka se on liikennemerkeillä osoitettu. Risteystä käyttää paljon kertakäyttäjät ja raskas liikenne. Heillä on vaikeaa ajaa liittymässä ympyrän sääntöjen mukaisesti. Ajetaan hitaasti ja viisaasti.

Yhteispelillä se sujuu

Otavankadun ja Jyväskyläntien liikenneympyrän hahmottamista vaikeuttavat vanhat tieviivat. Eikö niitä saa piiloon.

Ajava

Jokaisen vihreän kannattaisi kuunnella mitä Eero Paloheimolla on asiaa maahanmuutosta sekä ilmastopolitiikasta. Suosittelen lämpimästi hänen sanomansa sisäistämistä vihreiden piirissä ja muidenkin. Netistä löytyy hänen puheitaan.

Mielipide

Mikkelin kaupungin liikennesuunnittelijat, tervehdys! Kun tullaan Pursialasta vanhan jätevesilaitoksen kohdalle ja ollaan kääntymässä vasemmalle ramppiin, meinaa auto ohjautua väkisin rampin vastaantulijan kaistalle. Liittymässä on jotain vikaa. Voisitteko käydä katsomassa, että mitä vikaa? Minä kyllä tiedän vian.

Autoilija

Kangasniemen Keskustiellä mopoterroristit keulivat suojateistä välittämättä viritetyillä mopoilla reilusti ylinopeutta. Tämä on vaarallista leikkiä!

Nimimerkki

Saan osakseni kummastelevia katseita kun käytän hanskoja kaupassa. Kuin mitään ei olisi ollutkaan. Herkkäsieluinen ei voi unohtaa sitä, mikä vasta oli ja yhä on.

Saanko olla rauhassa