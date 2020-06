Sano se: Mikkelillä ei ole varaa menettää kaupunginorkesteria

Taas piti mennä muuttelemaan sellaista johon ollaan opittu. Liikennesääntöjä nimittäin. Maajussit tietävät miltä tuntuu ainainen sääntöjen ja pykälien muuttelu. Se turhauttaa.

Korona ei ole kadonnut minnekään! Pidäthän turvavälin kaupan kassalla! Annathan edellisen asiakkaan pakata ostoksensa rauhassa vyörymättä päälle! Muisthan, että turvavälit ja käsien huolellinen pesu koskevat meitä kaikkia!

Kuka kertoisi kuinka paljon kaupunki on laittanut rahaa suunnitteluvaiheineen Mikkelipuistoon. Alusta saakka ollut aika epätoivoista yrittämistä, pisteenä iin päällä raitiovaunu.

Yrittäjäjärjestö on pitkään vaatinut kaupungin palvelujen kilpailuttamista. Kuitenkaan taajama-alueen jätekuljetuksia ei saisi kilpailuttaa. Aika outo tilanne!

Kiitos Maija Toivonen valaisevasta ja asiallisesta kirjoituksesta. Konsertteja ja teatteria odotellessa.

Nyt on sitten valkoinen kangas viritettynä Maaherrankadun yli peittämässä näköalaa. Sitäkin on varmaan porukalla mietitty useaan kertaan ja taso entisiin mauttomuuksiin on säilynyt. Vaikea on ainakin rakastaa tämän tason tuotoksia tekevää Mikkeliä.

Hyvä kirjoitus Maija Toivoselta. Mikkelillä ei ole varaa menettää erittäin tasokasta kaupunginorkesteria. Mitä vetonauloja teille enää jäisi, käyttämätön lentokenttä? Haloo, nyt viimeistään arvot kohdilleen!

Kaivetaan kaapeleita muidenkin sähköyhtiöiden alueella kuin vain Mikkelissä, silti halvemmat siirtomaksut ja solidaarisuutta alentaa vielä korona ajalle, toisin kuin Järvi-Suomen energia.

Myös keskustan ulkopuolella on elämää. 10 km Mikkelin torilta. Päivän lehti ja postit klo 18!

Miksi miksi Ramin kahvilateltta on keskellä toria peittämässä koko torin. Vihanneskauppiaat siirretty pois omilta tutuilta paikoiltaan. Aivan väärä ratkaisu taas tehty.

Eikö suomalaiset vielä oppineet ettei maata myydä ulkolaisille, kuten Puumalassa, ei hyvältä näytä tulevaisuus. Laki heti tähän kun järki ei näy riittävän.

Kunniamaininta ja iso kiitos Hankkijan taimimyymälälle! On ilo asioida siellä. Taimet ovat hyväkuntoisia ja hyvin hoidettuja. Myyjät ovat ystävällisiä ja asiantuntevia. Kantajapojatkin mukavia. Mikä on mummon asioidessa!

