Sano se: Suomen Pankin entinen talo harrastajaryhmien käyttöön!

Suomen Pankin taloon tilat harrasteryhmille ja tanssijoille, mahtuu sinne vaikka mitä muutakin toimintaa. Urheilukentät vieressä, tapahtumiin hyvät lisätilat lähellä. | Vain mielikuvitus rajana

Ei hätää. Lopetetaan metsien hakkuut ja annetaan puun päästää hiilidioksidinsa lahotessaan. Kivihiili on hyvä vaihtoehto metsän tilalle. Sehän tunnetusti uusiutuukin niin nopeasti. Metsätalouden tilalle mahdollisimman paljon teollisuutta, öljyn ja kivihiilen polttoa, ja varsinkin teitä ja lentokenttiä ja matkailua. | Maailma pelastuu

Ketä kiinnostaa taimikoiden hoito kun puunkäyttöä tullaan melko varmasti rajoittamaan tulevaisuudessa ilmastomuutosvouhkaamisen takia? | SMS

Ei Essote välttämättä pidä hyvää huolta asiakkaistaan. Itsellänikin piti olla kontrollikäynti silmäpolilla kesällä. Nyt on kulunut jo puoli vuotta eikä kutsua ole kuulunut, koska on jonoa ja ajat myöhässä. Kenen on vastuu, jos vaivat ja sairaudet pahenevat, kun ei saa ajossa lääkäri- tai kontrollikäyntiaikaa? Ei kaikilla ole varaa yksityisiin lääkäripalveluihin. | Säästöä

Esen hallituksen puh. joht. Heikki Nykänen sanoo, että rahaa ja aikaa menee Biohauki Oy:n kokeilun selvittämiseen. Kuka maksaa? Kuluttajako? Veronmaksaja? | Onko osaamista

Kyllä mielenterveyspuolellakin oli kotikäyntejä tekeviä hoitajia. Asiakkaat pitivät ko. palvelua erittäin tärkeänä. Hoitajat olivat motivoituneita. Asiasta ymmärtämättömät, mutta päätösvallan omaavat henkilöt katsoivat parhaaksi lakkauttaa toiminnan. | Äly hoooooiiiii

Irmeli Sopanen: Minä pyysin tarjoukset kuudelta paneelitoimittajalta, joista Lumme Energia oli vasta 3. halvin. Arvaa otinko halvimman. | Keijo

Johan on demokratia huipussaan Mikkelissä kun annettiin potkut oman kantansa esille tuoneelle lautakunnan puheenjohtajalle. Pitääkö tämä linjaus kaikkien valtuutettujen kohdalla, jos on eri mieltä ns kaupungin linjan kanssa. Ei taida erään kansanedustajankaan julkituomat kannanotot olla kaupungin linjan mukaisia, mutta homma saa jatkua. | Demokratiasta huolestunut