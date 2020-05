Sano se: Metelöivät nuoret häiritsevät yöuniani

Sijoittajat pilaavat osakkeenomistajien asumisilon ottamalla nuoria jotka metelöivät illat/yöt, päivällä nukkuvat.

Oma koti kullan kallis

Anttolasta poistui postin palvelupiste ja tilalle tuli Postin automaatti Saleen. Minulle on jo kaksi kertaa käynyt niin, että paketti on noudettavissa Mikkelin pääpostissa, kuulemma Anttolassa ei ollut vapaita lokeroita. Eikö siihen postin sovellukseen voisi laittaa ilmoituksen että, toimitamme paketin heti kun vapaita lokeroita on käytössä tilaamassasi automaatissa. Paketin hakeminen kaupungista tulee kohtuuttoman kalliiksi ja lisäksi ei kaikilla ole omaa autoa ja ei senkään käyttö ole ilmaista.

Asiakas päättää mihin haluaa tilaamansa toimituksen

Olemmeko liian onnellisia ja iloisia tästä vapaasta itsenäisestä isänmaasta muistaaksemme kunnioittaa kiitollisina heitä, jotka tämän kaiken puolesta ovat antaneet kaikkensa, henkensä! Missä olivat siniristiliput 17.5.?

Kyselee Piiku

Talkootyötä arvostetaan! Sen suunnittelua ja organisointia kaivataan vastuunkantajilta.

Kiitos Bertalan Galambosi, kun pelastit Mikkelipuiston. Se on arvokas kohde niin matkailijoille kuin meille muillekin.

MS

On erittäin surullista että ei voi tehdä järkevää talouspolitiikkaa koska aina on tulossa seuraavat vaalit.

Voi, voi

Juuri niin, Suomi on noussut 50 v aikana. Nousu on tehty ahkeruudella ja talkootyöllä. Nykyään ihmiset eivät tee mitään ilman,että työstä maksetaan. Taloyhtiöt hyvä esimerkki. Eläkeläiset, puhumattakaan nuorisosta, itkevät kun taloyhtiön yv. nousee, mutta talkootyö myrkkyä. Mielummin lihotaan ja maataan pehmeällä ja syödään lääkkeitä, kuin rasitettaisiin elimistöä terveillä tavoilla.

Kela tukee tätä toimintaa....

Mikkelipuisto voisi kutsua ihmisiä puistoon talkoisiin. Hernekeitto ja kahvit porisemaan, etäisyydet pystytään pitämään.

I love Mikkelipuisto

Hyvä työnjohtaja

Samalla kun kokoomus arvostelee ja pitää hallituksen toimia koronan leviämisen estämisessä riittämättöminä, se vaatii yhteiskunnan avaamista. Valitettavasti em. toimet eivät ole molempien tavoitteiden saavuttamisen kannalta sekä-että asioita, vaan ennemminkin joko-tai. Tämä nähtiin heti kun kouluja avattiin. Palvelujen ennenaikainen avaaminen tulee lisäämään tartuntojen määrää. Politikointi pois.

SMS

Norja on velaton maa koska se on laittanut luonnonvarojen tuoton oman kansan hyväksi, toisin kuin täällä jossa kaikki lahjoitetaan yksityistämisvimmassa pois. Pohjavedet ovat seuraavaksi liipaisimella.

Kekkosta tarvittaisiin

Mikkelin päättäjille: Energiayhtiön osakkeiden myyntisuunnitelmat seis heti. Jalkapallohallihanke seis. Osuudet Stadiumista ja Mikaelista myyntiin, eli eroon ennen kun alkavat valtavat ylläpito ja remonttikulut.

Ei enää veronkorotuksia