Sano se: Demarit, miksi ette puolusta Etelä-Savon yhtenäisyyttä?

Kaupunginorkesterin puolustajia vaaditaan maksamaan orkesterin kulut lipputuloilla. Mikähän älämölö siitä nousisi, jos vaikkapa jääkiekon seuraajilta vaadittaisiin samaa. Käyn konserteissa, en seuraa jääkiekkoa. Minulle kuitenkin sopii, että maksamiani veroja käytetään molempiin.

Pois vastakkainasettelu

Missä on nyt demarit kun ette puolusta julkisesti Etelä-Savoa ministeri Krista Kiurun suunnitelmilta! Jopa Satu-tätikin on hiljaa!

Yhteinen Etelä-Savo

Älkäätten ikuna mänkö liittoon er sukupuolta edustaen. Lapsia joudutten tekemään. Mulla menee hermo tyhmistä ja väärin kirjoitetuista viesteistä.

Armoa!

Viime päivien lehtijutuissa on kummasteltu maan hallituksen sote-valmistelua, jonka mukaan osa Itä-Savon kunnista voisi liittyä Pohjois-Savoon. Mutta tasapuolisuuden nimissä minusta olisi asiallista kertoa, että tämä on kyseisten kuntien tahto. Ja muistaa, että Joroinen ja Heinävesi kuuluvat kohta oikeasti toisiin maakuntiin.

Uho pois

Hyvä kirjoitus Marja-Leena Ranta 11.6.

Samaa miettinyt

Sähköyhtiöt ovat Suomessa kuin kartellit Italiassa. Tavallinen kansalainen ei tule toimeen ilman niiden energiaa ja sen siirtoa käyttöönsä. Hinnoittelu on mitä on, kaikkea on keksitty. Määräaikaisia 24 kk kiinteällä hinnalla, mutta jos unohdat eräpäivän, niin markkinahinta plus yhtiön marginaalilisät tulevat yhtiön kassaan. Helppoa liiketoimintaa - suorastaan huijausta. Oikeasti valtio ja kunnat ovat antaneet "verotusoikeuden" näille sähköyhtiöille. Miten tässä näin kävi? Kansanedustajat nukkuvat.

Vapaus on väkevä voima

Arvoisa rouva Ranta. On tärkeää toimia virkanimikeensä mukaisesti. Marin valittiin pääministeriksi ja on ymmärtänyt sen ja toiminut siinä hyvin. Sipilä valittiin samaan virkaan, mutta hänpäs ryhtyikin kusitolpaksi. No jälki oli sen mukaista. Onkos se Alkio-opisto suljettu, kun näitä oppimattomia kepulaisia pyörii politiikassa ihan haitaksi asti.

M51

Kaipa se vähän helepottaa kun näkee aamusella ikioman valituksensa ihan lehteen räntättynä.

Apinaa koijataan...