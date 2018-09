Sano se: Parakkikoulu on parempi kuin jättikoulu

Nyt ihmiset Mikkelin Teatteriin katsomaan hienoa näyttelijätyötä sekä puhuttelevaa ja hauskaa tarinaa. Woodooluu on upea esitys lapsiperheen ruuhkavuosista, hallitusta ja välillä hallitsemattomasta kaaoksesta. Ei kun oman teatterin katsomoon, ei tarvitse katua. | SMS

Tiliasiakas huomaa äkkiä, milloin tuotteen hintaa on nostettu. Sauli Niinistö sanoi v.1997: "Tärkeintä ei ole valuutan nimi vaan se, mitä sillä saa." Pieneläkeläinen saa eurolla älyttömän vähän. | AES

Mahtavaa että kiekkokausi alkaa jälleen. Syksytkään ei tunnu niin synkiltä kun pääsee katsomaan liigakiekkoa. Kaikki hallille edes kerran kaudessa! | 4200

Ettäkö tehtäisi tusinatyönä nivelleikkaukset ja arvottaisi kuinka leikkauksen jälkeen leikatun mahtaa käydä. Että tässäkö meidän paras sote. | Tellervo

Kaupungin rooli on luoda olosuhteet, joissa järjestöt toimivat. Vanhan Sotkun tapauksessa on toimittu päinvastoin. Oikea ratkaisu on katsomon purkaminen ja salin palauttaminen järjestöjen käyttöön. | Seniori

Soisalon bussi Hallitustori-Rantakylä 13. päivä klo 15.45! Iäkäs rouva oli jäämässä Rantakeitaan pysäkillä pois mutta ei ehtinyt nuoremman matkustajan kansa yhtaikaa pihalle, kuski laittoi oven kiinni ja painoi kaasua. Rouva horjahti kasvot edellä päin kaidetta mutta kuski vain jatkoi matkaa. | Tekstari

Parakkikoulu yllättää! Paljon ikkunoita, siistit tilat ja yläasteikäisetkin menevät välitunneilla ulos! Parakkeja kannattaisi ostaa, ei jättikouluja. | Kommentti

Heinänen ota edes vähän selvää Urpolan koulun sisäilmaongelmista. Ongelmaa ei korjata pienillä tempuilla eikä ilmastointikoneilla. Edessä on todella kallis peruskorjaus joka tehtiin vajaat 10 vuotta sitten ja uusitaan taas 5 vuoden kuluttua, koska korjaajaksi valitaan halvimman tarjouksen tekijä. Korjaamallakaan ei saada tiloja nykyajan oppimista ja opettamista tukevaksi. | Tekstiviesti

Jorma Panula sanoi oppilailleen: Seuratkaa muitakin taiteen aloja kuin musiikkia. | Hyvä neuvo

Nimimerkki "Viesti", kiitos! Mukavaa että musiikki miellytti. Veli-Matti Friman oli kaverina, kiitos myös hänelle. Mukavaa syksyn jatkoa! | Mortti Vuorinen

Väärin perustein tutkittu eri kauppojen kassan nopeudet. Jos jonoa on kassalla, niin tottakai jono etenee hitaammin ja riippuen hitaista asiakkaistakin,eikä kassan työntekijästä. Itsepalvelu kassa on tietenkin pienille ostoksille nopempi, jos vielä heti pääsee asiakas toimimaan siihen. | Järki käteen tutkijat