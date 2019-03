Sano se: Nyt pitää vaihtaa koko porukka eduskunnassa!

Mikkelin talous on melkoisessa ahdingossa. Kuitenkin suunnitellaan mittavia investointeja, kouluja ja päiväkoteja. Vaarana on, että säästösyistä on tyydyttävä torsoihin, joista sitten kärsitään tulevat vuosikymmenet. Päättäjille jäitä hattuun! Ei tehdä halvalla ja kiireellä sutta, vaan harkiten priimaa! | Huolestunut

Päättäjät, tehkää viisas ratkaisu Ihastjärven hienon, kalliiksi tulleen koulun suhteen! Siirrettävyys taisi olla vain sana paperilla. | Koulu vailla vertaa

Ehdotus Haukivuoren palvelujen toteuttamiseksi. Valitaan hoitajaksi yksi henkilö N.N. Maanantaina klo 13—15 hän tapaa henkilöitä pankissa, tiistaina klo 13—15 hän päivystää kirjastossa, keskiviikkona klo 13—15 hän pitää auki pienjäteasemaa, torstaina klo 13—15 ottaa vastaan vuorovarauksia terveyskeskuksessa ja perjantaina jakaa postia, jos jaettavaa on sattunut vielä tulemaan. | SMS

Ei ulkopuolisten vaikuttaminen Suomen vaaleissa ole mitään uutta. Vaikuttihan Neuvostoliitto jo silloin vaaleissa kun Kekkonen valittiin presidentiksi. Nimi oli siihen aikaan noottikriisi, kun hybridivaikuttamisesta ei kukaan tiennyt mitään. | Tekstiviesti

Olipa mahtava hiihtolomaviikko! Ei tarvinnut kuunnella paikallisliikenteen linja-autossa veetä eikä peetä ja mikä parasta, pääsin maksavana asiakkaana istumaan! | Tekstari

Pienen perustoimeentulon rajoittaman kansalaisen jokainen päivä muodostuu "Älä osta mitään" -ajaksi. | Talvilämmin

Hyvät päättäjät, Luuletteko oikeasti, että pelkällä kulukuurilla ja verojen korotuksella ratkaistaan talous ja hyvinvointi? Kääntäkää katseet ja toimenpiteet pikaisesti vetovoimaisuuden nostamiseen ja tulovirtaan. Kehittäkää, vaikka se on työläämpää. | Nyt on kiire

Kaksi juhlan aihetta Naistenpäivänä, naiset ja soten kaatuminen. | Ylävitoset

Sain idean piispa Seppo Häkkisen luennosta Ilmaston muutos. Mitä voisimme tehdä itse kukin? Nyt pitäisi saada mukaan taloyhtiöt, hallitus ja asukkaat. Yhtiökokoukset olisi hyvä paikka ottaa asia esille ja toimia. | Yhdessä enemmin ideoita

Säästövihje Mikkelin kaupungille: lykätään jalkapallohallia parempiin päiviin. | Viesti

No niin! Nyt se Keskustan kannatus nousee. | Savon ukko

Olipa mukava juttu siniketusta ankeiden talousuutisten väliin. | Kiitos

Marja-Leena Ranta (L-S 6.3.): Aktiivimalli on tukileikkuri, joka kohtelee erilaisissa elämäntilanteissa ja eri alueilla asuvia eri tavalla. | Työtön

Työtön! Älä hiisku työllistymistavoitteestasi kenellekään! Suunnitelmaa ei kuitenkaan hyväksytä. Työvoimatoimiston oma tuotanto pienenee, kun saat työn. | Kommentti

Tunneälyn oikeaan suuntaan kehittymisen kannalta koulun tärkeimmät aineet ovat taito- ja taideaineet. Näihin ei pidä valtuuston "viisaiden" punakynän koskea. Eikä myöskään kirjastoon, joka on tavallisen ihmisen kulttuurilaitos. | Viesti

"Mitä hyödyttää ihmistä jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa?” Tärkeintä olisi nostaa ihmisten moraalia eikä vain keskittyä ilmastonmuutokseen. Sekin hyvä! | Toivoa on vielä

Saatanan tunarit! Istutte niissä valiokunnissa vuodesta toiseen saamatta mitään aikaan. Päätöksiä ei synny, koska jokainen yrittää keksiä vain keinoja, joilla voi jarruttaa päätöksentekoa ettei vaan naapurin hyväkään ehdotus menisi läpi! Sama ralli jatkuu sitten eduskunnassa vuodesta toiseen. Nyt on aika vaihtaa koko porukka, jotta saadaan asiat etenemään kansalaisten hyvinvointia parantamaan! | Äänestäjä

Kouluneuvos Koivikko, haluatko jäädä muistiin miehenä, joka esti Mikkelin tulemisen yliopistokaupungiksi. | Nimimerkki

Viestintäpäällikkö, viestintäsihteeri, viestintäassistentti jne. Näin Mikkelissä joka saralla ja veroja nostetaan. | Yt-neuvottelut käyntiin

Innostuin, kun kuulin, että Mikkelin on mahdollista tulla yliopistokaupungiksi. Se antaisi paljon kaupungille lisäarvoa, jota kipeästi tarvittaisiin. | Eikun toimeksi

On häpeällistä että päättäjät eivät halua antaa lisärahaa 250 miljoonaa vanhusten hoitoon - vanhusten, jotka ovat rakentaneet tämän maan. Halusta tämä on vain kiinni. Tällä vuotuisella lisärahalla vanhukset saisivat hyvän hoidon. Maahanmuuton kulut ovat jopa useita miljardeja vuosittain. Siihen kyllä löytyy pätäkkää. | Vääryys vallan on voittanut