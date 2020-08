Sano se: Nyt pitää välittää itsestään ja toisista!

Koronaviruksen aiheuttama huoli on nyt monella mielessä.

Mitä liikkuu tällaisten kaahareiden pääkopassa kun meinaavat tappaa pyöräilijän ihan noin vaan? Liikkuuko siellä yhtään mitään? Tapahtui Kovalantiellä eräässä mutkassa sunnuntaina 23.8. Kuin ihmeen kaupalla olen elossa.

Tekstari

Lapsilla on kaksi kotia, toinen Helsingissä. Jos lapsesi osaa matkustaa yksin junassa/bussissa niin maski naamalle ettei tuo Mikkelin kouluihin koronaa tullessaan. Voi ajatella muitakin, luokassa on riskiryhmään kuuluvia.

Toive

Ville Haapasalo sanoo olleensa joka päivä Puumalassa leipiä myymässä. Ei ollut ma 10.8. Teimme hukkareissun Pieksämäeltä, lappu oli kioskin ovella että on suljettu.

Kesäloma

Miksi kinkkuja on myynnissä vain joulun aikaan? Syksyllä olisi aikaa kokeilla kinkun paistoa rauhassa ilman jouluista stressiä onnistumisesta ja vaikka kokeilla uusia reseptejä kotimaisten juuresten kanssa.

Oispa joulu ainainen

Pidä turvaväli, anna edellisen asiakkaan pakata ostokset rauhassa, älä jää kauppaan oleilemaan, muista hyvä käsihygienia! Tätä kuulutetaan mm ruokakaupoissa. Monien asiakkaitten käyttäyttymisen perusteella voisi arvella, että he ovat kuuroja tai täysin välinpitämättömiä ja se on pelottavaa. Covid-19 on joukossamme!

Välitäthän toisista?