Sano se: Kaverit aktivoituvat kun kuntavaalit lähenevät

Työnantaja oli kiusatun työhön tyytyväinen. Kaksi työtoveria ei. Toinen kiusasi lähes 10 vuotta, toinen vähemmän aikaa. Viimein uhri uskalsi kertoa esimiehelleen. Kumpikin kiusaajista tunnusti. Tonen heistä otti lopputilin. Löysiköhän toinen uuden uhrin?

Uhrin isä

Kiitos Kalevankankaan laduntekijöille hyvistä laduista. Vielä jos saataisiin yhdyslatu Myrkkylammelta, niin kyllä kelpaisi sivakoida. Täältä on paljon lähtijöitä.

Vuorikadun hiihtoseura

Jukurit joutuu pelaamaan ilman yleisöä. Eipä tuota kehtaisi mennä katsomaankaan. On peli todella huonoa.

Lätkä

Kokkonen, Mäkinen, Huttunen... kyllähän näitä riittää mutta missä on pelimiehet ja liima lavasta?

Jukuri-fani

Täysin samaa mieltä Pirjo Pöyryn kanssa (LS 20.1) Kaikki kulut nousee. Eläkeläisten tulot vaan pienenee.

Köyhät kyykkyyn

Näin on: Turpeen osuus Suomen energiasta on n. 6% ja hiilipäästöistä n. 12%. Turve on kivihiiltäkin pahempi ilmaston lämmittäjä. Siksi kaikki hallituspuolueet sopivat energiaturpeen käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä.

Onko faktat unohtuneet?

Kyllä on facebook-kaverit nyt aktivoituneet sivuillaan ja muuallakin, kun ovat ehdolla tuleviin kuntavaaleihin! Muuten heistä ei kuulu juuri koskaan mitään, vaikka kavereita ollaankin!

Vai ollaanko sittenkään

Sairaalan henkilökunnalle tarkoitetulla parkkipaikalla pysäköi jatkuvasti luvattomia autoja. Missä lappuliisat.

Paikkansa maksanut

Kyllä, kaikille valoille. Meillä on vielä talvi ja tammikuu, katotaan sitten keväällä mitä sammutetaan. Kuusikin on vielä kunnossa.

AK