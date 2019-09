Sano se: Lapset takaisin Ihastjärven kouluun!

Antti Rinteen punavihreä hallitus torjuu eriarvoisuutta! Ensitöikseen nostettiin puoluetukea rutkasti! Sitten palkattiin lähes sata kallispalkkaista valtiosihteeriä ja avustajaa ilmeisesti tekemään työt! Ja tietysti omaa etuakin piti kohentaa nostamalla Rinteen palkkaa 2 470 e/kk (7%), muiden ministerien 1 339 e/kk! | Köyhät kyykkyyn

Kukahan opettaisi pikku-ihmisille ja isommillekin, että suurimmassa osassa Mikkelin suojateitä on polkupyörä talutettava tien yli? | Pirssikuski

MTK:n Metsätutka-tutkimuksen 2018 mukaan 46 % metsänomistajista on kokeillut tai aikoo kokeilla jatkuvaa kasvatusta. Luku on korkea, sillä WWF:n teettämän gallupin 2017 mukaan 52 % metsänomistajista ei ollut saanut tietoa jatkuvasta kasvatuksesta. Ilmaston lämmetessä sulavia lumiukkoja on Erkki Lähteen seurana melkoinen joukko. | Mukana minäkin

Ilmastohihhulit hyväksikäyttävät kokonaisuuksia ymmärtämätöntä lasta kierrättäen tätä ympäri maailmaa ulvomassa, että hänen lapsuutensa ja unelmansa on tuhottu. Maapallolla on miljardi lasta, joiden lapsuus ja unelmat on tuhottu eikä ilmastosyistä, Thunberg ei kuulu niihin. | KA

Lyhytaikaiset vuokraukset yleistyvät. Monessa osaketalossa puolet on vuokralaisia. On tärkeää käydä yhtiökokouksessa, muuten päätöksiä tekevät sijoittajat ja muut talossa asumattomat. Ja putkiremontti, se on oikea taitolaji. Seurattava, että päätökset käytännöllisiä. Saa myös varautua, että jotain häviää. Ei ehkä arvokasta, vaan tarpeellista. | Näin on

Ihastjärven koulun viihtyisää ja tervettä koulurakennusta pidetään tyhjänä. Tarpeeksi kauan kun on käyttämättä, saadaan uusi käyttökelvoton rakennus. Lapset takaisin! | Pöyristynyt

Olisikohan jo aika vähentää Mikkelin kaupungin henkilökuntaa? | Varaa vähentää

Voisiko joku neuvoa, että oppisin pelkäämään ilmastonmuutosta: Kuolemmeko kylmyyteen, kuumuuteen, kuivuuteen, tulviin, pakokaasuihin, tupakansavuun, luulosairauksiin vai oikeisiin sairauksiin ja vanhuuteen? | Hanski

Kuinka energiayhtiöiden myynti auttaa Mikkelin taloutta tulevaisuudessa? Mitä haittaa valtiovarainministeriön salkkumiehistä on? He tulevat kun omat eväät eivät riitä. | Merkillisiä näkemyksiä