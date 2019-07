Sano se: "Hyvät päättäjät, mahtuvatko Mikkeliin asumaan myös yrittäjät ja ne harvat rikkaat, joita täällä vielä on"

Jos haluat viettää hauskan illan ystävien kanssa, niin nyt auton nokka kohti Naisvuoren kesäteatteria Onpa pitkästä aikaa hauska esitys. Ette varmasti tule katumaan. | Älä missaa



Järkeä lehtijutussa? Saduissa. Listaa ne asiat ylös teosta ja päätöksistä missä on ollut järkeä! | Tekstiviesti



Ti:na etusivulla Ilmastonmuutos ja aurinkolämpöä, 2–3 mustikat kärsivät jo, 4 Puumala lämpenee auringolla, 6 hyttyskarkoitin: pullo kaasua kk:ssa, vapauttaa hiilidioksidia ja lämpöä... Hyi hyi! | syötä edes linnuille



Ikävää että Suomen nimikristillinen kansa ei tunne enää Raamatun sanomaa ja sen ajattomuutta, kirkon vikailijoista alkaen. Tällöin avataan tie idän ihmeuskonnoille ja niiden demonisille mielettömyyksille. Tällä tavallako saamme paremman ilmapiirin kaikki suvaitsevaan Suomeen?

| Luojan luoma



Rohwederin mustikat: Takana on kaksi järkyttävän paksulumista talvea. Ja lahopuun määrä on Luken mittausten mukaan vuosia lisääntynyt, ei vähentynyt!

| Tekstiviesti



P. Räsänen menee ennemmin tv:n hupiohjelmiin kuin käy avuntarvitsijan luona.

| En äänestä



Tein Valviralle ilmoituksen valheellisesta diagnoosista joka siirsi asian aluehallintovirastolle joka ei tehnyt asialle mitään. Puoskarit jatkaa viroissaan.

| Se siitä oikeudesta



Hyvät päättäjät, mahtuvatko Mikkeliin asumaan myös yrittäjät ja ne harvat rikkaat, joita täällä vielä on? Mietin olenko minäkin minäkin kelvoton ryöstäjä, teen kuusi pitkää työpäivää viikossa ja elän juuri ja juuri kun maksan asuntolainaa ja työllistän yhden työntekijän. Voisitteko alkaa arvostamaan kaikkia Mikkelissä asuvia rakentamatta olemattomia vastakkainasetteluja?

| Tekstiviesti



Nytkö on itikoitten vuoro poistua luonnosta kiusaamista meitä? Miten käy hyönteissyöjien? Lintujen? Mehiläiset myrkytetty, kalat muovitettu jne. Karjaeläimetkin uhattuna. | Mitä seuraavaksi?



Pride-kulkue, turvapaikanhakijoiden oikeusturva ja Isis-vaimot... Siinä ilmeisesti nykyhallituksen kärkihankkeet. Ja apupuolue Keskusta kai samoilla linjoilla. Hyvä tietää! | Kansalainen



Koiran omistaja Tuskussa. Kun vastaan tulevan koiran omistaja vaihtaa kadun puolta, miksi tulet perässä? Väistäminen tehdään syystä, etkä sinä siitä välitä. Kaikki eivät halua sinua ja isoa koiraasi kohdata ja sille on syynsä. | Tekstiviesti