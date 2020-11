Sano se: Terveysneuvon puhelimeen on kohtuuttoman pitkä jonotusaika

Trumpin joutuu kantamaan ulos valkoisesta talosta, niin kuin Veikko Vennamon aikoinaan eduskunnasta.

Rötösherrat kuriin

Toivottavasti tulevissa influenssa- ja mahdollisissa koronarokotuksissa ajanvarauksiin järjestetään jokin muu puhelinnumero, kuin Terveysneuvon numero. Usea vanhempi ihminen jättänyt rokotuksen nyt ottamatta, kun jonotusaika epäinhimillinen. Ei kaikilla ole älykännykkää tai tietokonetta!

SMS

Yrittäjät valittavat ja saavat rahaa. Moittivat lääkäreitä jotka tekevät arvokasta ja hyvää työtä varjella ihmisiä taudin leviämisestä mahdottomuuksiin.

Kiitoksemme Ristiinan Hautakiviveistämön palvelusta. Palvelu oli empaatista, nopeaa ja hintakin kohdallaan.

Kommentti

En voi käsittää, että jos työntekijä epäonnistuu työtehtävissään ja hänet irtisanotaan, niin hänelle maksetaan 9 kk palkkaa vastaava erokorvaus. Mistä hyvästä? Itse en vastaavassa tilanteessa ilkeäisi edes ottaa vastaan kyseistä rahaa. Ihmettelen Kangasniemen kunnan päättäjiä, jos tähän suostuvat. Sillekin rahalle olisi varmasti parempaakin käyttöä.

Pienellä eläkkeellä elävä

Marinin hallitus on vedonnut terveyden ja turvallisuuden hoitoon, kun jahkailun seurauksena Lapin matkailuelinkeino ajettu tuhon partaalle. Lokakuussa on kuitenkin tehty yli 30.000 matkaa Venäjälle ja takaisin. Hallituksen mielestä tämä on ok. Edellä kuvattu osoittaa kuinka pihalla hallitus on koronapandemian hoidossa.

Nimimerkki

Juvalaiset

Heikki, jos haluat järkeviä lomautuksia niin voisiko ottaa mallia muualta ja lomauttaa valmennus.

Mikä on valmennuksen voittoprosentti

Vastaus 14.11. Tehyn kertomaan tilasto tältä vuodelta. Muista amk-kouluttautuneista on ammattiaan vaihtanut 5,8 %, mutta hoitajista vain 1,4 %. Ei ihme, sillä jo tavallisin sh-palkka 3 338 e tuo yli 40 000 e/v, mikä on reilusti yli naisalojen keskiarvon. Ala myös vetää, sillä joka kevät on eniten hakijoita juuri hoitoalalle.

Opinto-ohjaaja tietää

Milleköhän taholle kuuluu Rokkalan K-Supermarketin ja löytöeläintalon välisen metsäkaistaleen hoito. Alue on täynnä kaikenlaista muoviroskaa.

Ohikulkija