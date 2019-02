Sano se: Koira ei ole jätöksiin syyllinen, syy löytyy talutushihnan toisesta päästä

Abortit ovat syntiä ja tappamista. Älä tee sitä. | S.H.

Perjantaina nuorehko mieshenkilö peitteli lumella ison mustan koiransa jätöksiä torilla. Mainitsimme että miten törkeetä tommonen on, hän alkoi uhoamaan meille eikä hänen koira ymmärrä mihin voi paskoa, kyllä se ymmärrys pitää olla siinä narun toisessa päässä. Kakkapussit oli hänelle ihan outo asia. | Voe koiran pa..at

Mikkelissä on "matalan kynnyksen paikka" Omatori niin eläkeläisille kuin nuoremmillekin,jossa myös ennaltaehkäisevää toimintaa ja palvelua arjen tarpeisiin.Jumpat ym.päivittäiset tuokiot tuovat vaihtelua arkeen ja vielä maksutta | :)

Kyllä on itsepäinen lehdenjakaja Vesitorninkadulla. Useiden soittojen jälkeen lauantaina,lehti jälleen taitettuna oven ulkopuolella. Se on kuitenkin positiivista,että on aina kuitenkin osunut luukkuun. Silitellään... taas kerran. | Satu

Nyt on Mikkelin teatteri tehnyt pienellä porukalla suuren teoksen. Menkää ihmiset katsomaan Veljeni Leijonamieli! | Kiitos!

Tintti 10 + Rantakeitaalle vesijumppataulusta. Ennen seisoskeltiin vain odottamassa vuoroa poreisiin ja vesiputouksiin. Nyt iso porukka aktiivisesti jumppaamassa hymy naamalla. | SMS

Ilmastonmuutossairaus on vakava tauti. Nyt ollaan rajaamassa jo ihmisten saunomistakin. Ötököiden vähenemisestä huolestuneet voivat hyvin, ainakin täit lisääntyvät kuin aikoinaan rintamalla. Taitaisi muutenkin olla parasta siirtyä takaisin luola-aikaan. | Hanski

On iljettävää, että lapset keräävät koiranpaskojen seasta penkkarikarkkeja. | Eräs

Perussuomalaiset ainoa puolue Suomessa, joka aidosti välittää suomalaisten vähätuloisten hyvinvoinnista. | Arvot kohdallaan

Vanhusten hoidossa lähiesimiehellä haasteellinen paikka ja suuri vastuu laadukkaasta hoidosta. | Suunta tähän

Jäänmurtajien lakkouhka taas päällä ja sitten heille annetaan tuplakorotus muihin verrattuna. SAK/SDP, onko tämä reilua? | Vaalit tulossa

Mirja Haavikko (LS 16.2.) haaveilee 1. sairauspäivän palkattomuutta. Huomaa, että se ei olisi työnantajankaan etu tartuttaa muita työntekijöitä. | Mieti!

Onko vanhusten omaisten rooli nykyään vain tosiaankin käydä pari kertaa vuodessa lyhyillä kyttäys/arvostelukäynneillä? Kysellään ulkoilut yms. Mutta eipä juolahda omaisen mieleen kysyä mummolta esim. lähettäiskö yhdessä vaikka ulkoilemaan? | Malka

Mitähän tapahtui Louhenpuiston suunnittelussa? Paljon nähty vaivaa ja yhtäkkiä kaikki perutaan? Oikea päätös sinänsä, koska liikenteellisesti huonompaa paikkaa ei helpolla löydy. | Älliä vai ei