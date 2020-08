Sano se: "UPM:n johtaja haukkuu työnantajan kuluja, itse kupaten firmasta vain 7 miljoonaa euroa vuosi"

Ei ole kyllä yhteiskunnan vika, jos UPM kaikenmaailman ns. muka viisaat insinöörit eivät osaa tai pysty laskemaan/suunnittelemaan edes kruununhelmien pelastamista, vaikka tuotteilla on runsaasti kotimaista käyttöä.

Omat tilipussit lie tärkeämpiä

Juvan kirpparilla tuotteet ylihinnoiteltu. Kulahtanut t-paita 3 euroa, Tokmannilla uusi 1,59 euroa ja lasipurkki 50 senttiä. Lasikeräyksissä kasoittain voi hakee ilmaiseksi. Sama ylihinnoittelu muillakin kirppiksillä. Kauppa käy, kun on hyvä, ehjä tuote kohtuuhinnalla

Pöydän vuokraaja

Kaupoissa paljon kuuroja ja sokeita välinpitämättömiä ihmisiä. Eivät välitä kuulutuksista turvaväleistä. Seuraavan kerran korvat kuulolle ja katse lattiaan kassan luona on tarrat, missä odotat. Jos huomautat kiitos turvaväli, saat tuikeita katseita ja jopa naureskelua. Ettekö ymmärrä koronaan voi kuolla

Älä tunge iholleni

UPM:n johtaja haukkuu työnantajan kuluja, itse kupaten firmasta vain 7 miljoonaa euroa vuosi. Eikö vähempi riittäisi? Vissiin ei, enempi vaan lisää

Yhteiskuntavastuu unohtui

Ruuan kotimaisuudesta ja suomalaisen työn puolesta: Jos kouluruokailun kalapullissa käytetään kanadalaista haukea niin kuinka SOK kannattaa suomalaista elintarvikkeita, työtä ja tuottajia kun ABC-ketjujen ravintoloiden tuotteissa käytetään tuontimansikkaa kotimaan sesongin aikaan?

Vain kotimaista... niinkö?

Ylioppilaille tiedoksi, että ylioppilaslakki on lakki, koska siinä on lippa. Hatussa on lierit. Siis lakki päähän ja onnea matkaan.

Viesti

Hyvät koirantaluttajat, älkää antako koirienne tehdä tarpeitaan muun muassa valopylväiden ja sähköpömpeleiden juureen/viereen. Parempia paikkoja kyllä löytyy.

Hau, hau!

Futsal ei kyllä ole mitään uutta Mikkelin nurkilla. PU-62:n naiset voitti tänä keväänä Itäisen Kakkosen. Ja Ri-Pallakin on meriittejä.

Mielipide

UPM Kaipolan tehdas oli kannattava, mutta kun mikään ei riitä. Mahtavat osingot ja toimitusjohtajan 7 miljoonan palkka.

Ei Marinin vika

Eikö isoille firmoille ja tehtaille riitä mikään? Verorahoilla tuetaan, työntekijät silti työttömäks laitetaan vai ottiko kiky-sopimuksen purku luonnon päälle missä kuritettii tekijöitä, nyt sit keksitää tämä? Kokoomus mukana, köyhät kyykkyyn. Hyvä Sanna Marin kun huomaat homman mihin menossa!

Tekstiviesti

Talo on tulessa ja nää haihattelee 6 tunnin työpäivästä ja avaruusohjelmasta.

Tekstiviesti

Hirveä mölö kuuden tunnin työajasta. Työn jakaminen on mahdollista jo nyt. Tuplavuorot, vapaat, lorvilomat tuttuja ja halukkaita löytyy aina. Paikattu on vuoroja, koska halusin rahaa ja toiset vapaata. Eiköhän sama onnistuisi nytkin.

Asenne

Vastaus nimimerkille. Olen vielä onneksi lihansyöjä ja maidon juoja ja puolustan tuottajia henkeen ja vereen. Vihreät saa syödä heinänsä eikä päättää mitä kukin suuhunsa laittaa.

Ex maalainen

Huhhuh sinä pöllö. Ei sitä koulutaksia sinne umpihankeen pyydetty kun ei matkaa kouluun ollut niin paljon, että olisi kuulunut kuljetuksen piiriin. Hyvin pärjättiin, toisin kuin nykyisin avuttomat ja passatut. Suksilla pääsi hyvin.

Suosittelen sullekin