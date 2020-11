Sano se: Kaipaan ohjeita Rantakylän uudessa liikenneympyrässä ajamiseen

Trump on saanut paljon hyvää aikaan, vaikka hänen retoriikka on kovaa. Hän otti härkää sarvista kiinni Putinin ja Pohjois-Korean miehen kanssa. Ei rauhaa saada sillä että mennään nurkkaan tai mykkäkouluun, vaan paha on kohdattava. Trump uskalsi kohdata yksinvaltiaita. Uskaltaako muut? Jää nähtäväksi. Trump myös vaikutti miljooniin työpaikkoihin maassaan. Kumpi tärkeämpää, siloiteltu puhe, vai kansan hyvinvointi? Minusta jälkimmäinen.

Asiat tärkeysjärjestykseen

Mitenköhän Rantakylän kahessa ympyrässä pittöö aijoo. Jos on sisäympyrässä niin mitenkä piäsöö pois vaikka ruuhkassa.

Neuvosta kiitos

JSE:n siirtomaksut nousivat. Perusmaksu 9,6%, siirtomaksut päivä 5,4 ja yö 21 %. Lakimuutosten ennakointia?

Kiva juttu

Kiitokset ystävälliselle henkilölle, joka palautti kadonneen lompakon Graanin asiakaspalveluun.

E.L.

Nyt kun Urpolan koulua puretaan käykää päättäjät asiantuntijoitten kanssa katsomassa missä sitä hometta oli, ettei tule uuteen kouluun samoja virheitä. Ja julkaiskaa veronmaksajille rehellinen tieto.

RM Ristiina

Milloin influenssarokotukset alkavat ja missä, minä päivinä ovat ja mihin klo:n aikaan?

Miksi ei tiedoteta

Anttolanhovi vaan järjestää tansseja koronasta piittaamatta! Aika vastuutonta toimintaa.

Ihmettelijä

Asiatonta syyttää kännykkää ja nuoria, kun ikää kertyy. Velalla on eletty, ostettu ja rakennettu aina. Velka maksettu työllä tai perinnöillä. Työnarkomaanius, ainaiset harrastukset ja kotoa poissaolo, alistaminen ja huono käytös on meidän aikuisten antama malli. Samoin kännykkälapset hiekkalaatikolla, koulussa, kadulla ja politikoimassa. Hyvä käytös ja rajat ovat työhulluillakin joskus edessä.

Usko tai älä!