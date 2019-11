Sano se: "Meitä syrjäseuduilla asuvia ei arvosteta kuin nettomaksajina"

Kylläpä Ristiinan lukiosta nousi iso haloo. Miksi Ristiinaan ei vaadita myös ammattiopiston toimipistettä? Vai eikö amiksilla ole väliä? | Tasa-arvoako?

Mielettömän hieno tulevaisuuden visio Raimo Heinäsen kynästä (LS 1.11.)! Juuri saman suuntaista olen yrittänyt itsekin esittää. Eli nipistetään suurkouluista summa, mikä vastaa noin 1,5 % kuntaverosta ja suunnataan sitten katse Ristiinan koulun ja alueen kehittämiseen. Näin Ristiinasta tulee hetkessä uusi ”Tuusula”. Näitä menestyviä lähitaajamia on Suomi täynnä. Anttola seuraava panostamisen kohde. Saimaa tarjoaa tätä kautta Mikkelille huimat näkymät! | Matemaatikko

Kannattaa miettiä vielä, mistä olet valmis maksamaan, koska Mikkelin kaupunki nostaa veroja 1 1/2 %:a sekä vesimaksu ja kiinteistövero myös nousevat tulevana vuonna. | Eiju

Verotus kiristyy, kiinteistö ja tulovero, lomautukset tulossa. Päättäjät nyt jäitä hattuun uusien investointien kanssa. Miksi kaikki keskitetään vain keskustaan.

Meitä syrjäseuduilla asuvia ei arvosteta kuin nettomaksajina. | Kyllästynyt

Kangasniemen kunnan olisi aika ja tarve kohdentaa väen vähentäminen hallintotehtäviin ja siellä päällikkö- ja esimiestehtäviin. ”Maailma” kunnassa ja ympärillä on muuttunut. Palveluita on leikattu ja ulkoistettu. Tarvitseeko

pieni kunta esim. 2 elinkeinoasiamiestä kun maatalouden toimiala on merkittävästi supistunut ja kun kunnanjohtajallakin on roolinsa ja tehtävänsä kunnan elinkeinotoimessa. Paperien ja kalenterien klaraukseen ei päällikkövirkoja tarvita. | SMS

Loistavaa, iloista, auttavaista palvelua Etelä-Savon Auton varaosat! Kiitos Teemu! | XOA cooltant

Erinomainen kirjoitus Matti Paajanen Länsi-Savossa 31.10. Ilmastohysterialla peloteltu lapset ja nuoret. Todellisiin saastuttajiin ei puutu edes ympäristöjärjestötkään. | Nimimerkki

Siitä mennään mistä aita matalin. Tehdään reippaita investointeja, budjetoidaan mitä sattuu, matkustellaan Kiinaa myöten ja kun rahat loppuu lakkautetaan pari koulua ja muutama kirjasto. Loppu hoidetaan veronkorotuksilla eli pannaan kaupunkilaiset maksumiehiksi. Halonen esittää 7,3 % veronkorotusta entiseen (1,5/20,5 x 100 = 7,32). Minä esitän kolmanneksen leikkausta kaupungin paperinpyörittäjiin ja kapulan heittäjiin. | Kovilla palkoilla pilipaliporukkaa

Samaa mieltä kuin Ei avustettava. Entiset kansanedustajat vaan kortistoon ja peruspäivärahalle niinkuin monet muutkin työttömät! | Eikö hävetä

Näin on huonomuistinen tämä Heinänen. Oli 3 vuotta sitten Miksei Oy:n hallituksessa päättämässä elinvoimaohjelman painopisteistä. Nyt hän niitä mollaa. Nämä ovat pitkäjänteistä asioita, ei näitä voi jokaisen heinätuulen mukaan vaihtaa.Kouluja ei saisi rakentaa Noin 10 vuotta on ollut lähes 500 koululaista vuosittain parakeista. Tämän pitää vaan jatkua. | Cramo kiittää

Hyviä ihmisiä on olemassa! Kiitos sinulle mies, joka veit löytämäsi puhelimen Essoten päivystykseen to-iltana. Niin sydämellinen teko. | Ole siunattu!