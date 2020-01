Sano se: Miksi perusopetuksen tunteja leikataan?

6 min kiky on 3 päivää vuodessa per 1 henkilö. 10 000 henkilöltä 30 000 päivää plus työantajilta siirretyt maksut kaikille veroja maksaville. On suuret summat työnantajille, kun lasketaan kaikki jotka joutuvat maksamaan. Työnantajat saavat ilmaisia työtekijöitä näillä rahoilla ja työntekijät maksaa.

Kiitos Keskiviikko-kolumnista 29.1. aiheena ministerien avustajakaarti. Yksi korjaus sallittakoon, sillä Marinilla on nyt jo 11 avustajaa ja sihteeriä. Kolminkertainen määrä siihen, mitä Sipilällä. Palkkasumma avustajille todellakin miljoona euroa/kk.

Mikkelin päättäjät, päätätte meidän asukkaiden mandaatilla yhteisistä asioista! Nyt olette päättäneet leikata perusopetuksen vuosiviikkotuntimäärää! Mitä hullutusta seuraavaksi? Eikö ns. päättäjissä ole ketään jolla olisi ihan vaan jalat maassa ja tervettä maalaisjärkeä? Jos ette ymmärrä asiaa, virkamiesten tehtävänä on selittää se teille.