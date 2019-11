Sano se: Miksi joulukuusi ei ole torin keskellä?

Urpolan koulu on yksi Mikkelin maamerkeistä, tilalle rakennetaan uusi ruma laatikko jossa sisäilmaongelmat sisältyy hintaan. Ruskea reikä alkaa tuntua oikealta maamerkiltä. | Ok

Ha! Miten se rokotusjono muka lyhenee paikkaa vaihtamalla. No Ihastjärvellähän on koulu tyhjänä sinne jos sitten ei olis jonoja. | Onneksi on jo rokotus saatu

Pysy Aake näyttelijänä äläkä sinä ikinä rupea politiikkaan. Ainakin mun elämään toit kaivattua iloa. Se oli sitä aikaa eikä kuitenkaan ihan hatusta otettua. | Nimimerkki

Komea joulukuusi on pystytetty torin laidalle. Vielä komeampaa olisi, jos se olisi keskellä toria. Ei kai se kovin kummoisia tukirakennelmia vaatisi! | Peekoo

Onkohan oikeasti Mikkelin talous niin huono kun annetaan ymmärtää? Kaupungintalolle ruvetaan tekemään hissiä eikä maksa kun 400 tuhatta euroa. Hulvatonta on meininki ja veronmaksajat kustantaa tämänkin älyttömyyden. Hissiä vartenko veroäyriä piti nostaa? Kyllä pyörätuoliasiakkaat voi asioida alakerroksessa. | Tyrmistynyt

Tämä on sairas yhteiskunta kun mistään ei saa enää kritiikkiä esittää ilman että joku vetää herneet nenäänsä. Sitten siitä asiallisesta kritiikistä voi saada syytteenkin. | Ei millään mitään väliä



Kuinkahan monen sairaanhoitajan palkka meni tuohon sairaalan kiiltävään seinään? | Kysyimpähän vaan

Hei tasa-arvo! Tehdään rikosilmoitus Tonttu Toljanderista! Jakaa vääristelevää kuvaa lapsille. Muka joulupukki asuu pohosessa. | Olli

Erittäin hyvä kirjoitus Oke Ylönen! Puita voi kasvattaa vaikka pelloilla, mutta se monimuotoinen metsä on näillä möyhennetyillä alueilla tuhottu ainakin seuraavan sukupolven ajaksi, kenties pitempäänkin. | Peruuttamatonta

1992—2018 Mikkeli lakkauttanut 33 maaseutukoulua. Väitetyt säästöt ka. 250 000 e/koulu joka vuosi. Opetusmenot kiihtyneet. Lasten korjaavat sote-menot 3-kertaistuneet. | Faktat esiin

Lukioäänestyksessä täysi vapautus ryhmäkurista! Ensi vaaleissa punnitaan sitten ehdokkaiden strategiset kyvyt ja arvot. Ottakaapa puolueet kantaa! | Demokratia toimii ja kaikki säilyttävät kasvonsa

Vastaus sulle "Mielipide", mieti jos sun omaa palkkaasi ollaan laskemassa 30—50 %, onko lakkoilu vastuutonta, ei, se ei ole sitä, tämä lakkoilu on ehdottoman oikeutettua! | Toinen mielipide

Samaa mieltä nimimerkin Tasa-arvo kanssa, jos minulla olisi nyt peruskouluikäisiä lapsia. Silloin kun lapset olivat pieniä joulujuhla oli joskus kirkossa ja koulun juhlassa esitettiin jouluevankeliumi, tonttuleikkien lisäksi. | Mikkeliin kristillinen koulu

Onko Suomesta häviämässä demokratia johon kuuluu sananvapaus, oikeus sanoa mielipiteensä, myös negatiivista. | Mielipide

Ymmärrän toisaalta että näin ei pitäisi ajatella mitä seuraavaksi sanon. Välillä tulee ajatus että minkä takia pitäisi metsiä säästellä niin että ne lahoavat pystyyn? Mitä sillä autetaan jussejakaan, jotka painivat rahaongelmien kanssa? Kun tulevaisuudessa maailma todennäköisesti menee konkkaan, mikä taho silloin enää ostaa puuta? Ne jää käsiin. Onko silloin millään mitään väliä? | Kommentti

Suomessa on nyt ministereitä, valtiosihteereitä ja erityisavustajia pilvin pimein. Eipäs tässä asiassa seurata Ruotsin mallia, vaikka naapuria usein matkitaankin. | Östersundissa asunut

Tasa-arvoasioissa ollaan menossa nyt jo väärään suuntaan. Marginaaliryhmät sanelevat, eikä kukaan mahda mitään. Suuntaa voi jo sanoa tasa-arvofasismiksi. | VX

Hienoa Ristiinan lukiolaiset jos olette joukolla päättäneet siirtyä Mäntyharjun jos lukio lakkautetaan. Hyvä myös huomata että vihdoin on herätty ja huomattu että itsenäisenä kuntana Ristiina pärjäisi paljon paremmin, itse en ole enää shoppaillut tai edes tankannut Mikkelissä aikoihin. | Miksi maksettaisi toisten virheet