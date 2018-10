Sano se: Tehoja rankkareihin, Jukurit!

Tanssi kanssain-ohjelmassa kuvaaja näyttää koko ajan laulajaa eikä askelkuvioita kuin vilaukselta. | Ärsyttävää

Minusta näyttää siltä tässä SAK:n lakkoilussa, että onkohan kaikki duunaritkaan Elorannan kanssa samaa mieltä. Tuskin suurin osa työssäkäyvistä on koko ajan liipasimella työpaikan säilymisestä. Itse olen rakennuksilla ollut ja se ala jos mikä on ollut ja on pätkätyötä. Välillä lopputili ja välillä lomautus ja vieläkin hengissä ja hyvin männöö. | Duunari mutta ei demari

Satu Taavitsainen taitaa olla oikeassa kun noin monta keskustan edustajaa haluaa hänen aikaisemman kirjoituksensa oikaista. | Voi tätä politiikkaa

Jukurien rankkarit olleet Nikkasen ja Kokkosen yritystä lukuunottamatta täysiä floppeja. Asennetta ja päättäväisyyttä rankkareihin niin saadaan lisäpisteitä. | Jännäri

Kumma juttu että pyöräilijällä pitää olla heijastimet edessä, sivuilla ja takana sekä valo mutta jalankulkijan mustissaan ei tarvitse käyttää mitään että erottuisi pimeästä. Älliä ei voi vaatia pakolliseksi? | Huokaus ratin takaa

Essote tulkitsee lomakautta väärin. Kausi ei ole kalenterivuosi, vaan 1.5-30.4. Vuosilomalaki ei tunne vuosiloman muutoksiin syyksi budjetointiin liittyviä asiata, ainoastaan töiden järjestelyihin liittyvät. Olisikohan uusi kyykyttämisen keino työntekijöitä kohtaan. Koskeekohan tämä myös johtoporrasta. | M51

Voisiko Kirjalan tunneleihin tulevan veden ohjata muualle kun jäätyvät. Usein kontattu, onneksi ei pahempaa ole sattunut. | Liukurata

Kumpihan korjaa tämän maapalloa uhkaavan tilanteen: Orpo vai Rinne? Ei kumpikaan. Tämähän on tiedetty jo vuosituhansia. Ei sitä yksi hallitus korjaa eikä ääniä ja valtaa tavoitteleva poliitikko. Luepa Ilmestyskirjasta vaikka luku 16.

| Jumalan sana toteutuu viimeistä piirtoa myöten

Ei se tuo vasemmisto ja SAK ole parlamentissa valtaa ottanut vaan yrittäjät ja EK kepun ja kokoomuksen avulla joita viedään kuin märkää rättiä. | Et vaan ole järkytykseltä huomannut

Perhetalon lasiseinä on sekava ja ympäristöön tyyliin on sopimaton. Kestääkö Suomen talviolosuhteita ja esim sinkoilevia kiviä? Pitäisi kehittää toimintaa eikä investoida pelkästään seiniin. Kaupungin pitäisi olla toimiva, pelkät wau-ilmiöt eivät ole järkeviä. | Vastarannankiiski

Kaivinkone töissä Kangasniemen urheilukentän laidalla kuulemma tekemässä juoksijoille verryttelyrataa. Keille juoksijoille? Ovatko ikämiesten jäsenet jo niin kankeat, että kenttä juoksuratoineen ei enää riitä niiden vetreyttämiseen? Nuoria juoksijoitahan ei kentällä juurikaan näy ja lapset eivät erillistä rataa tarvitse. Kuka tai ketkä hurahtaneet ja kuka antanut luvan? | Äly hoi!

Metsä sitoo hiiltä vain kun se kasvaa. Kun nuori metsä kasvaa 10 m3/ha/v ja vanha metsä 2 m3/ha, nuori sitoo hiiltä viisinkertaisesti. | Perusjuttu

Etelä-Savon keskustan silmäätekevät (L-S 8.10.), tuli hätähuuto puolueen kannatuslukemista ja maakuntamallista. Ala-arvoista hyökätä yksittäisen edustajan päälle jolla on täysi oikeus tuoda epäkohdat esiin. Ihmettelen kuinka pienituloiset on laiskoja äänestämään mutta aktiivisia valittamaan. | Kepu on kepu