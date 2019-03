Sano se: Onko uudet Nosto-automaatit suunniteltu kääpiöille?

S-ryhmä kyykyttää ihmisiä uudella Nosto-automaatillaan Stellassa. Paikka olisi hyvä piilokameralle seurata miten siinä 190 cm pitkä ihminen rahansa nostaa, kun tämmöinen 162-senttinenkin oli hukassa. Aivan uskomaton kapistus. Kahta ihmistä siinä auttelin, ennen omaa "joogaani". | Tekstiviesti

Sporttivisasta ei tule unohtaa taitoluistelua eikä rytmistä voimistelua. | Havainto

Essote ja vuosikausia jatkunut laaturakentaminen minuuttiaikataululla kaatavat Mäntyharjun kunnan. | SMS

Koululaiset haluaa ilmaston muutosta. Joten ilmaiset liput pois ja kävelemään. | Ehdotus

Missä maailmassa elää Mikkelin kokoomus, kun halusi poistaa aluejohtokuntien määrahat vuosilta 20—22 perusteella: aluejohtokunta on hallintoa, ei kehittämistä. Pitäisikö järjestää retki toriympyröistä pitäjille. | Vaaleissa kuitataan!

On kiitokset paikallaan Mikkelin ympäristölautakunnalle kun kiinteistöjen ylläpito kilpailutetaan. Tekninen toimi ja tilahallinto aivan pihalla kun ovat tyytyväisiä nykytilaan. On tehtävä kunnollinen käyttäjille suunnattu asiakaskysely. Tulee säästöjä kun tulee tietoon turhat kiemurat. | Uskaltakaa please

Nimimerkki SMS 22.3. En ole viestilläni tarkoittanut etteikö täällä tarvittaisi kyseistä hoitopaikkaa, paikka on vaan väärä. Onhan täällä tyhjiä tontteja vapaan ympäri Mikkeliä. Mikkeli antaa ja ottaa. | Edelleen tyrmistynyt

Sairaan naapurini hoitakoon kuntayhtymän terveydenhoito kuntoon! Oman työkyvyn ylläpito vaatii keskeytymätöntä työtä ja aikaa. Valinta lienee vapaa. | : (

Ei meillä täällä Saksalassa ole mitään sitä vastaan, että tänne tulee mielenterveyskuntoutujia. Paikka vain on väärä. Tilaa täällä on. | Seera

Mikkelin Graanin ja Peitsarin uudistetut pankkiautomaatit ovat ihan perseestä. Ihmiset eivät näe jäljelle jäävää saldoa kuitista. Vanhat automaatit takaisin. Kuka tällaiset sudet on keksinytkin? | Kysymys

Eihän Orpo tietenkään hyväksy verojen korotusta koska rikkaatkin joutuisi maksamaan. Se on helpompi ottaa köyhiltä niinkuin ennenkin. | Köyhä

Eläkejärjestelmä on kriisissä. Miksi ei Suomeen saada eläkekattoa, kun se on jo voimassa monessa Euroopan maassa. Kuka tarvitsee eläkettä yli 4 000 e kuukaudessa? | Pieneläkeläinen