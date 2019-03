Sano se: "Kiitos teiden ritari kun pelastit minut taannoin paleltumasta"

Tekstiviestipalstalla on tällä kertaan asiaa esimerkiksi sähköyhtiöistä ja seniorikortista.

Koska ravintolat alkavat ilmoittamaan maidottomat erikseen (M) sillä laktoositon (L) ei sano maitoproteiiniallergiselle mitään. Voisiko ravintolat kouluttaa henkilökuntaansa ruoka-ainerajoitteista allergisten turvallisuuden vuoksi. | Vakavasti allerginen

Muuttakaa lapsiperheet Haukivuorelle! Pieni, terve yhtenäiskoulu, uusi päiväkoti rakennetaan tänä vuonna, hyvät liikuntapaikat. Kohtuuhintaisia asuntoja tarjolla, vuokralle tai ostettavaksi. Kahden kaupungin keskustaan alle puolen tunnin ajomatka hyvää tietä. | Peruspalvelut ja luonto lähellä

Ensin sulaa 5-tietä ajellaan melkein madellen, mutta sitten jäisellä, sohjoisella, vaarallisen uraisella ja kapealla Kokkosenlahdentiellä ohitellaan toisia autoja niin täysin sokkona, että lumisohjo lentää autojen päälle. Rekkakin voi tulla vastaan! Oikea nopeus olisi nyt tällä tiellä max 60 km, mieluiten 40 km/h. | Pikkusininen ralliautona

Kaupunki säästää väärässä asiassa. Seniorit hoitaa kuntoaan, mutta koululaiset odottaa bussia ja ajaa bussilla torin pysäkiltä ammattikoululle tai Rantakylän pysäkiltä enintään kilometrin matkan jne. Koululaisten bussikortti maksulliseksi esim. 10 e/kk ja vain sitä tarvitseville. | Kaiken nähnyt

Kuntaomisteiset sähköyhtiöt jakaa omistajilleen taas monta miljoonaa osinkoina jotka on koottu röyhkeillä hinnankorotuksilla. Hintojen nostoa perustellaan kulujen kasvulla, myrskyillä ym. milloin milläkin. Sitten tulosten julkistamisessa rehennellään hyvillä tuloksilla, siis perustelut oli täyttä puppua. Mitä ihmeen liiketoimintaa tällainen on, ei mitään, se on piiloveron keräämistä suojattomilta sähkönkuluttajilta. | Tekstari

Kiitos teiden ritari kun pelastit minut taannoin paleltumasta tien laidasta. Ohiajajia riittää, auttajia vähemmän, ehkä sen ymmärtää sitten kun itse on pulassa ja kukaan ei auttamassa ja lääkkeetkin kotona. | Kiitollinen