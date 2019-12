Sano se: Etelä-Savon uusi maakuntatunnus on heppoisen näköinen kyhäelmä

Etelä-Savon uusi maakuntatunnus näyttää heppoiselta, värikkäistä, läpinäkyvistä muoviliuskoista kyhätyltä opasteelta: ei ole vakuuttava, juurevaa suomalaista maakuntaa kuvaava tunnus. | Suukappale

Mitä esityksiä on luvassa Mikkelin torin esiintymislavalle? Kuka kertoisi. | Viesti

Lämmin kiitos Rantakylän koululle ihanasta joulukuvaelmasta joulujuhlassa! Niin taitavasti ja kauniisti oli toteutettu. Jatkakaa samaan malliin! | Äiti

Taavitsaiselta sinänsä kaunis kirjoitelma "Mikkeli unohti ihmisen" (LS 17.12.). Unohtiko sisällöstä jotakin? Missä olivat hänen ja puolueensa "kyky nähdä huomiseen, aistia tulevaisuus" tai "enemmistö, joka näkee mahdollisuudet ja kääntää suunnan", kun vallankahvassa edeltävinä(kin) vaalikausina ovat olleet "oikein" asioista päättämässä? Rajua velkaantumista ei pystytty kääntämään, kipeitä rakenteellisia ratkaisuja tekemään. | Nimimerkki

Mielestäni Heikki Jääskeläisen kirjoitus 14.12. "ympäristöherkistä" ihmisistä ja koulujen hävittäjistä on totta. Suurin osa meistä samoin ajattelevista ei vaivaudu asiaan puuttumaan. Toimittajienkin on varmasti uskaliasta ja vaikeaa käsitellä tätä ongelmaa. 5 % riehuu ja 95 % on hiljaa ja maksaa laskut. | Ikävä juttu

Jyrkiä tuli ikävä Himalanpohjantiellä. | Joulurauhaa kulkijoille

Lämmin kiitos sinulle joka veit löytämäsi violetin rahapussin Prisman neuvontaan torstaina. Jumala runsaasti sinua siunatkoon. | RH

Urpolan koulu teräsbetonista. Sementin ja teräksen valmistus suurin ilman saastuttaja. Missä lautakunnan vihreät kun eivät kannattaneet Väänäsen puurakentamisesitystä? | SMS

Olisiko Mikkelin virkamiesjohdolla aika tehdä henkilökohtaisia päätöksiä? Yli 15 milj. perintämaksu opetustoimen sektorilla asiantuntemattomuuden vuoksi on kaupunkilaisille kohtuuton. | Virkavastuusta todelliseen vastuuseen

Mikkelin talouden korjaamiseksi voisi orkestarin esityksistä periä maksu vaikka 70 e lippu. Nyt menee miljoona vuodessa verovaroja. | Kommentti

Cityvihreät kaatoivat valituksellaan Kuopion sellutehdashankkeen. Tuhansia työpaikkoja menettiin. | Viesti

Naispappeutta ja homo/lesbo-pareja vieroksuvien ei kannata uhriutua ns. "torjumisesta". Missä on lähimmäisenrakkautenne? Napinanne täällä ei todellakaan auta asiaanne. | Pitkäjärvi

Säästösyistä olisi järkevää jättää kaupungin uudenvuoden ilotulitus väliin. Näin on tehty esim. Lohjalla. Onko Mikkelissä varaa syytää veronmaksajien seteleitä taivaalle? | Pienistä puroista...

Eikö luoteta omaan hyvään jätevesien puhdistustekniikkaan kun Kuopion rahasampoa ei rakenneta? Meillä vastustetaan tuuli-, vesi- ja ydinvoimaa, kaivoksia, yleensä teollisutta. Emme saa kohta investointeja, meihin ei luoteta. Suomesta tulee takapajula. | Täytyy huomioida myös työnantajia

Graniittitalo on ainoa oikea koti Mikkelin taidemuseolle. Tämän toteutus olisi päättäjien kulttuuriteko ja joululahja tulevaisuudelle. | ES