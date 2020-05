Sano se: Riskiryhmäläinen kiittää varhaisesta ja turvallisesta kauppaan pääsystä!

Seurakunnalle tiedoksi: Autoilijat ja pyöräilijät Rouhialan hautausmaan käytävillä ovat vaarallisia jalankulkijoille.

Annetaan hautarauha

Kiitos koko Holvin henkilökunnalle onnistuneesta äitienpäivämenusta.

Onnellinen perhe

Ikimuistoinen äitienpäivälounas. Tilattu kuhaa ja pannacottaa ym. Ei tullut, ei. Oliko äkkinäisyyttä toimituksessa? Eikä puhelimeen vastattu. Olisi kai pitänyt käyttää tuttuja, varmoja liikkeitä. Ensi vuodesta ei osaa arvella mitään.

Mummo 84,5 vuotta

Voisivatko maanviljelijätkin tänä keväänä ajatella pörriäisiä ja jättää torjunta-aineet ruiskuttamatta!

Viljelijällä suuri vastuu kaikkien elämästä

Jos asuisin Puumalassa, perustaisin Pistohiekalle kesäksi take away -ruokapalvelun ja jäätelökioskillakin eläisi yli kesän. On nimittäin tulossa ennennäkemätön asuntovaunu- ja telttailukesä.

Koronassa myös mahdollisuus

Netistä saa nopeasti tietoa mutta sisäistääkö sen?

Kysymys

Kuulun riskiryhmään ja asioin kaupassa klo 6-7. Koskaan ei ole tarvinnut edellispäivän käppänöitä ostaa. Hienoa, että riskiryhmille on järjestetty mahdollisuus käydä turvallisemmin kaupassa. Kiitos siitä!

Astmaatikko

Kommentti, olen samaa mieltä. Klo 6 jäävät tuoreet leivät, vihannekset saamatta. Vielä tulematta tai avaamattomissa rullakoissa. Jos myyjältä kysyy saisinko tuoretta, tulee tunne mitäs siinä mummo kyselet ja syvä huokaus. Eikö myyjät ole asiakkaita varten vai mallinukkena voimakkaine tuoksuineen ja bilemeikeissä.

Anteeksi kun vaivasin

Kuolleiden kukkien kenttä Urpolassa harmittaa joka vuosi, kasveja tuodaan rekoilla ulkomailta tänne kuolemaan. Joka-aamuinen kastelu pelastaisi ja pitäisi myyntikuntoisena. Joku on tehnyt työtä, istuttanut ja koulinut taimet, saanut ne kukkimaan, turhaa työtäkö tehnyt?

AK