Sano se: "Mannerheimilla ratsastetaan jälleen. Huoh."

Ristiinan mopoilijat järjestämässä markkinoita uimalaan, viis siitä onko myyjiä, kunhan saavat kaljateltan paikalle. Sekö on heijän mielestä tärkeetä, että mopoilijat ja puolikylää on päissään pitkin päivää. Kaikkee hittoo sitä suunnitellaan, kun yhdet markkinat jo samana päivänä on. Tosin ilman kaljatelttaa! | Nimimerkki

Mannerheimilla ratsastetaan jälleen. Huoh. | B.Oring

Kirjoituksessaan LS:ssa Satu Taavitsainen ampuu omaa nilkkaansa. Postin lakkautuksesta ja pienipalkkaisista töistä on vastuu päähallituspuolue SDP:llä. Ollessaan oppositiossa SDP väitti, että hoitajamitoitus 0,7 saataisiin kuntoon kahdessa viikossa, nyt vaalien jälkeen he sanovat, ettei vaalikausi riitä asian kuntoon saattamisessa. | Tekstiviesti

Eikös ole veikeetä, kun on tunnettu ja sillä oikeella tavalla tunnettu kiho niin hoitoon pääsee heti. Tavan tallaaja odottaa kuukauden. En arvele vaan olen ihan itse nähnyt josko jossain pikkusen mättäis. | t.s.t.s

Facebook tiesi, että kateelliset olisivat halunneet mukaan kohuvideolle. Kiitos, mutta kyllä vietän vapaa-aikani kaikkialla muualla paitsi työpaikalla puolialastomana sooloilemassa ja sekoilemassa. Tässä tapauksessa ”työ”kavereiden ja (luvan) kera nolaamassa koko sairaalan. Maine ja kasvot menetetty asianomaisten lisäksi myös muilta. | Nimimerkki

Taas Mikkelin savolaiset päättäjät möhlivät. Toivovat lentokentälle toimintaa mikä tuo meluhaitta lähiasukkaille. Ja Mannerheimille ei riitä yksi patsas, voishan ruosterenkaan siirtää torille kaupungintalon eteen. | Ilmastotekoko

Kaunis kiitos sinulle että luet juttujani, KD:hen pettynyt. | Antti Kivimäki

Se höyryveturi sattus kyllä Marskin vaunun pariksi. Kaikkea ei pitäisi hävittää. | Tekstiviesti

Kiitos nimimerkille Kuvottavaa . Olen kanssanne 200-prosenttisen samaa mieltä. | Ei kannata mennä!

Postin hallintoneuvoston jäsen pahoitteli Postin toimitusjohtajan korkeaa palkkaa. Luulisi, että tässä asemassa olisi parempiakin keinoja vaikuttaa kuin LS:n yleisönosasto. No vaalikarjaahan tässä ruokitaankin. Mitähän kaikkea onkaan vielä tulossa? | Nimimerkki

Jokainen kadulle tai muualle roskiksen ulkopuolelle heittämäsi tupakantumppi päätyy mikromuoviksi luontoon. Järviin, kaloihin, juomaveteen, olueeseen, ruokaan. Voisitko jättää heittämättä? | Kiitos

Jos sulla on lainhuuto niin se on sun. Jos ei ole, niin se on toisen. Toisen oma ei kuulu sulle. Omastasi saat päättää. A. Kivimäen metsät, omalla rahalla.

Eipä metsäpalstoja ole ilmaisjaossa ollut muillekaan niin voipi Kivimäkikin hankkia suojelukseen haluamansa metsät ihan itse omalla rahalla ja selkänahalla. Käsi pois toisten taskusta. | Tekstiviesti

Jos jokainen huolehtii ihan itse ja omalla kustannuksellaan omien päästäksensä sitomisesta tai ei aiheuta mitään päästöjä niin eikö me silloin olla hiilineutraaleja? | Nimimerkki

Mikkelin liikenteestä! Pahinta on suuret nopeudet. Usein valo jo punaisella ja auto vielä risteyksessä vielä. Huonosti huomioidaan heikommin liikkuvat. | Minä ensin

Entisen Suomen Pankin rakennuksen risteykseenhän sopisi näppärästi pieni liikenneympyrä. Eikö vain! | Nyt kierrän kaukaa

Järjestäkää mielenosoitus tai adressi Moision bussin jatkamisen puolesta. | Apuva