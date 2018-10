Sano se: Mielensäpahoittajat, ottakaa asioista selvää!

Kannattaisi tämän palstan mielensäpahoittajien ottaa asioista tarkemmin selvää. Mutu-tuntumalla oman pahan olon purkaminen ja suoranainen tietämättömyydessä valheiden suoltaminen ei kuulu sivistyneen ihmisen käytökseen. | Maalaisjärki takas

Tiedoksesi Anttolan evp kapteeni. Alä rupea oikeata työtä tekevän perustuslaillisia oikeuksia vertaamaan pyssyleikkeihin. | Törkeää

Kylläpä oli seurakunnan vaalilehti Solmu yksipuolista vaalien käsittelyä. Toivoisin tasapuolisempaa kaikkien valtuustoryhmien esille tuomista.| Kirkko kuuluu kansalle

Hyvä Kalevi. Kerrankin faktoihin perustuva mielipide, mikä teki vaikutuksen kuin olisi lukenut hyvän kirjan. Kiitos. | VM res ltn

Tarkkaselle: Kyllä ay-liikkeen pomot ovat tällä vuosikymmenellä mutta työnantajat ja hallitus ovat taantuneet sata vuotta taaksepäin kun havittelee paluuta torppari- ja patruuna-aikaan. | Nimimerkki

Ihmettelen seuraavia päätöksiä Mikkelissä: ensin puretaan kouluja ym ja kuitenkaan ei ole minkäänlaista tietoa kokonaisuudessaan hinnasta, rakennetaan edelleenkin "halvalla " ja lisäksi satama-alueelle on tulossa 100 uutta kerrostaloa. Kuitenkin Mikkeli on muuttotappiokunta. Tämän vuoden aikana on jo poismuuttaneita n. 1 700 henkilöä ja lisääntyvät nämä muutot; ei ole työpaikkoja ja vaikka onkin opiskelijoita niin he eivät jää paikkakunnalle valmistuttuaan koska ei ole työtä. Seuraavaksi ihmetellään: kuka maksaa nämä kaikki "telttarakennelmat" ym. Siis verot nousevat kun maksajat vähenevät. | Ei tämä ole mitään rakettitiedettä-vai onko?