Sano se: Järeämpiä keinoja koulukiusaamista vastaan!

Olkaapa rakkaat kanssamatkustajat tarkkoina siitä, mikä Essotella maksaa ja mikä ei ja jos yhtään epäilyttää, ottakaa selvää ja pitäkää puolenne. | Pienistä puroista kasvaa se iso virta

Hyvä päätös olla liputtamatta Hallitustorilla Pride-lipuilla, koska on tasa-arvon mukaista pitää julkinen paikka täysin neutraalina, Suomen lippu kuvaa vapautta ja tasa-arvoa eikä erittele ihmisiä eri ryhmiin. | Nimimerkki

Riista-aitoja saatava Mikkeli-Kangasniemi välille. Hirviä neljä perjantaina keskellä tietä Myyryläisen kaupalta kymmenisen kilometriä Kangasniemelle päin. Eikä ollut ensimmäinen kerta. | Rahaa löydyttävä aitoihin

Lapsena pelkäsin ydinsotaa, teininä ahdisti energiakriisi. Kummallekaan ei voinut pieni ihminen mitään. Vanhemmat ja opettajat, älkää lietsoko lapsiin ilmastoahdistusta vaan kannustakaa siihen mitä jokainen voi tehdä, esim kerätä omat roskansa. | Pieniä tekoja, iso vaikutus

Sinä joka kolhit mustaa autoa toriparkin alahallissa 30.9 ma — 1.10. ti. Ota yhteyttä vai tehdäänkö rikosilmoitus. | Rehellisyys maan perii

Nyt on uusi kohkauksen aihe eli alhainen syntyvyys. Minkä takia väkimäärän pitäisi koko ajan kasvaa? Eikö ole Pohjolan herkälle luonnolle parempi kun väkeä olisi vähemmän täällä? Siitä ilmastokin kiittäisi kun hiilijalanjäljen kasvattajia olisi vähemmän. Työttömiä on maassa entuudestaan, eikä uusia kaivata. Tämä on vain tekosyy lisätä massamaahanmuuttoa. | SMS

Ministeri haluaa varautua kouluhyökkäyksiin. Miksi ei reagoida koulukiusaamisiin järeämmin keinoin? Tekojen syynä usein kiusaaminen. | Tekoja ei voivottelua

Olisiko syytä pienentää minimihehtaari määrää mikä vaaditaan hirvenmetsästykseen jolloin saataisiin uusia nuorekkaampia hirviporukoita sekä järjettömät seuraan liittymismaksut kuriin. | Hunter