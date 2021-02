Sano se: Nyt puhutaan katujen aurauksista

Lumenauraajien uusi sukupolvi on vallannut Mikkelin ja sen huomaa. Voisitteko olla kasaamatta lumia risteysalueille näköesteiksi.

Kapeimmat ajoväylät ikinä

Lapsilta pois älypuhelimet, tai ne johtaa ajan kanssa joitakin hirmutekoihin.

S.H.

Suur-Savon Autokoulussa turvallisuusasiat hoidossa. Maskit käytössä, kädet pestään ja opetus on ensiluokkaista.

Äiti

Kauppinen tekee oikein jättämällä Jukurit. Ei menestymisen edellytyksiä, ja liian pieni talousalue.

Viesti

Minulla on pihamaalla 2000 led-polttimoa lokakuusta helmikuulle kellokytkimen ohjaamana ja ne ovat siis kausivalot, ei jouluvalot.

Synkkä kaamosaika

Lämpimät kiitokset varhain lauantai-aamuna 30.1 Emolassa Koulukadulla aura-auton kuljettajalle, erittäin ammattitaitoisesta lumien aurauksesta.

Koulukatu 16

Heppoiset on Marinin ansiot maan vastuullisimpaan johtoon, jos valmiista paperista koronaohjeiden päivittäin tehty lukeminen vuosi sitten riittää kelpoisuudeksi. (LS 30.1.) Syksyllähän pääministeri siirsi kaiken vastuun koronan hoidosta virkamiehille. Kaikki eivät sitä näköjään huomanneet. Pääministeri on toki nyt huolissaan, kun pandemia on riistäytymässä käsistä. Tammikuussa palkatut viisi uutta tiedottajaa pitää huolen siitä, että pääministerin kuva saadaan joka päivä lehteen.

Ilman puoluekirjaa

Nykyään aurauskalusto on tosi järeitä koneita. Silti kadut kapenee joka aurauskerran jälkeen, niin ettei pian uskalla kohdata vastaantulevaa autoa. Miksei voi reippaasti ottaa kadun reunaa myöten.

Joka talvi sama