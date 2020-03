Sano se: Karanteeni herättää kysymyksiä

Muistelen, että joskus Urpolan koulun sisäilman ratkaisusta kirjoitti ilmanvaihtoalan ammattilainen. Kertokaa nyt mielipiteitänne, pelottaa että kohta on tuhottu jotain, minkä olisi voinut pelastaa.

Puukoulukin voi homehtua

Yläkertalaisten melskaamisesta häiriintyneiden on turha lähetellä kohdentamattomia valituksia lehden palstoille. Menkää puhumaan metelöijille, ja jos se ei auta, ilmoittakaa isännöitsijälle ja taloyhtiön hallitukselle.

Kokemusasiantuntija

85 v. vähäjärkinen mies. Hoidan kolmen hengen asiat autolla. Kun niin ei saa tehdä, voiko sosiaalitoimi hakea kauppalistan, kun en käytä nettiä ja sukulaiset ovat kuolleet? Karjalanpaistin tarpeet voisi tuoda ja panna uuniinkin ja kuurata kahvat, varmuuden vuoksi. Jos olen pururadalla, soittakaa kelloa hanskat kädessä mutta ilman naamaria ettei vanha vaimo pelästy.

Jussi Pussi

Jaana Strandmanille kiitos mielipidekirjoituksesta. Uusi kouluhanke olisi pitänyt laittaa jäihin. Kaupunkilaisten mielipiteitä ei vain kuulla.

Talousahdinko

Kiitos Juha Vallin ja Kirsi Partonen! Kunnan toimet koulujen lopettamisesta ala-arvoista. Näinkö kunta pitää maaseudun/kylät elävänä ja hengissä? Pitää kai sanoa nykyiseen tapaan: ettekö te häpeä, jotka ajatte yhden koulun mallia?

SMS

Vesijohdon käyttäjälle tulee mieleen, onko johdon johtopäässä jotain vikaa. Miksi ei kelvannut urakoitsijaksi YIT joka olisi ehkä ollut vähän kalliimpi mutta 1,5 miljardin liikevaihdollaan ei olisi kompuroinut urakassa ja olisi takuut voimassa ja voisi olla valmista jo.

Halvalla ei saa hyvää

Hei kansalaiset käyttäkääpä bidettaa WC:ssä. Ei kulu paperia ja peppukin pysyy puhtaampana.

Mummi

Mitä tarkoittaa Urpolan koulun karanteeni? Lapset pyörii ulkona, onko tämä sallittua?

Kysymys

Lämmin kiitos Kangasniemen apteekkiin Paulalle ja Aijalle 18.3. illalla saamastamme tärkeästä avusta. Palvelu kohdallaan!

T+M

Hyvä naapuri; onko pakko tupakoida oven ja ilmantuloaukon lähellä? Savu menee sisälle varastoihin ja asuntoihin. Jos voisi ottaa jonkun askeleen kauemmas.

Passiiviset tupakoijat

Iäkkäille annetut rajoitukset on otettava todesta. Virus on meille vaarallinen ja tukkisimme sairaalat kohtalokkaasti. Itse viihdyn kotona hyvin kirjojen, musiikin ja puhelimen avulla. Ulkoilen silloin kun kipuja on vähemmän.

AES

Jaana Strandman menee Ihastjärven koulun katastrofissa valtuuston taakse ja nyt syyttää valtuustoa Urpolan päätöksestä. Ei tunnu uskottavalta, että meidän valitut parhaat ihmiset tekevät vain virheitä.

Nimimerkki

Urpolan koulun rakentaminen on erinomainen investointi. Käyttötalousmenoissa investointi maksaa itsensä jo 7-8 vuodessa. Hurjat vuosittaiset korjauskulut ovat rahan laittamista haisemaan ja haisu on jatkunut jo 10 vuotta.

Järki käteen

Kirkollisissa ilmoituksissa enemmän kastettuja kuin kuolleita! Tästä alkaa Mikkelin nousu. Hyvä Mikkeli!

MKS

Kiitos Eila Havo 19.3. kirjoituksestasi! Viimeksi eilen jouduin vaihtamaan Graanin marketissa kärryä kun sen työntäminen tyhjänäkin oli mahdotonta. Jo olisi aika uusia ostoskärryt, johan niitä on tarpeeksi kiskottu vuosikymmenten ajan.

Värillä ei väliä

Kalevankadulle on pantava ajokielto kuorma ja rekka-autoille ennen kuin rytisee. Tie on kapea ja sitä käyttää paljon pieniä koululaisia.

Pelkääjä

Koulujen (alakoulu, Ristiinan lukio) lakkauttamiset nyt jäihin eli peruttavaksi toistaiseksi vakavan kansallisen infektiotilanteen vuoksi. Korona leviää nopeimmin jättiyksiköissä!

Terveydenhuollossa työskentelevä

Pitäisikö lehtitalojen julkaista valkoisia sivuja vessapaperin loppumisen varalta kuten Australiassa?

Hätäkö kädessä

Miten toimien nykytilanteessa päättäjämme huolehtivat, ettei ensi vuonnakin ole iso kunnallisveron korotus? Jatkamalla isoja investointeja, mm. koulu? Bonuksena 10 milj. palautusvaateet (Otavan opisto)? Vai selittelemällä mm. korotuksia koronatilanteella?

Voikaa hyvin!