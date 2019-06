Sano se: "Hallituksella on haastetta miten saadaan hoitoalan ammattilaiset pysymään töissä"

Keskussairaalassa on työvoimapula. Ei ihme. Vapaa ajan örvellyksessä yleensä käy ilmi, mitä ihmisen sisimmässä pohjimmiltaan liikkuu. Ei tuollaiselle porukalle kannattaisi sanoa että vapaalla saa tehdä mitä vaan — ainakaan työpaikalla. | Tuntematon potilas

Hallituksella on haastetta miten saadaan hoitoalan ammattilaiset pysymään töissä. Monet pitkään alalla olleet sanovat itsensä irti tai harkitsevat sitä. | Nimimerkki

Sinisiltä nousu kielletty? | Kausikorttilainen

Toimiiko Helprint jättikouluinvestointien makuajan? Entä Trimble? Hirsiparakit työllistävät lähellä, ovat terveellisiä, ja samalla myös ilmastoteko. | Tekstiviesti

Aivan oikein Riitta Kuismanen puhuu lehdessä 7.6. veden pitämisestä kansallisissa käsissä. Tosiasia vaan on että ei ole kuin yksi puolue, joka niin haluaisi tehdä. Se on persut. | Mielipide

Ns. pakkoruotsi on pakollinen toinen kotimainen kieli. Ruotsinkielisille oppilaille se on suomi. Onko tarkoitus luoda Suomeen ummikkoruotsinkielisiä alueita (Uudenmaan ja Pohjanmaan rannikot, Ahvenanmaa), joilla ei osata sanaakaan Suomea? Onko tarkoitus että suomalaiset kommunikoivat keskenään englanniksi? | Piikkisika

Mirka Laakso LS 9.6 kirjoitus pysähdytti. Tsemppiä sinulle ja hyvää kesää sinulle ja perheellesi. | Lukija

Hyvä Antti Kivimäki! Täysin samaa mieltä metsien raiskaamisesta. Niillä raiskioilla ei kasva mustikat, sienet eikä pesi linnut ym eläimet lähivuosina jos ikinä. Eikä voi puhua metsässä kävelyn ihanuudesta ja rauhoittavuudesta. Raiskiolle istutettu metsä, kun siellä lopulta jotain kasvaa, ei todellakaan ole samanlainen kuin luonnollinen metsä. Se on alue, jolle on istutettu puita ja vielä se pohja on möyritty kuopille. | Tulevat sukupolvet kiittävät



Kokoomuksen Antti Häkkänen on pitänyt aktiivimallia työllistämistoimenpiteenä,mitä se ei ole ollut pienimmässäkään määrin. Aktiivimaliksi naamioitu malli on ollut työttömien nöyryytys- ja kusetusmalli, millä ei ole ollut mitään merkitystä ihmisten työllistyvyyden kannalta. Häkkäsen mielipide kuvaa yleisimminkin Kokoomuksen arvoja ja poliittisisia intohimoja. Onneksi hallitus vaihtui ja politiikka muuttuu. ”Good bye aktiivimalli!” | SMS

Ollessani Pitkäjärven ABC syömässä 9.6. moottoripyörä ajoi 250 km/h ohitustiellä. Joten kyllä vitutti!! En mene enää koskaan ABC.lle. | Tyttö joka tiesi liikaa

Kävin graanin ostoskeskuksessa 7.6 klo ;19.00 huomasin parkkipaikalla yksin autoon jätetyn lapsen! | Pellavapää

Kivaahan se oli ”lintsata” koulusta talvella ilmaston puolesta, mutta missä se osallistuminen nyt on kun kaahataan mopoilla ja autoilla illat ja öisinkin sekä tauoilla tupakat palamaan. | Eah