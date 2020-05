Sano se: Suomi on vellihousujen valtakunta

Pallohalli heti seis. Hallin hinnalla kunta- ja kiinteistöveroa alas. Ihan järjetöntä touhua.

Näkemys

Terve nuori nukkuu päivät, yöt häiriköi autolla. Kukapa tämän rallin kustantaa kun sairas isovanhempasi. Tiesitkö, kesäkuussa turhasta huviajelusta sakotetaan. Eikö vanhempasi välitä mitä teet.

Häpeä

Itkemisen hetkellä on todella epätoivoinen olo mutta sen jälkeen todella helpottunut olo.

Oma kokemus

Iso kiitos Bertalanille!

Nuoret kun lentää asunnosta metelöinnin takia viis siitä. Onhan auto ja basson jytke. Ei tartte töitä tehdä, Kela maksaa niin hyvin että bensaa riittää joka yölle. Joutilaat kitkemään vieraslajeja luonnosta vaikka öisin jos ei päivällä jaksa.

Ei luoja laiskoja elätä

Mikkelin kaupungissa on 7 rakennustarkastajaa. Jos tarkastaja käsittelee kaksi lupaa kuukaudessa niin kapasiteetti on n. 140 lupaa vuodessa?

Mikä mättää?

Suomi on vellihousujen valtakunta, jossa tukien saannin ehtona on olla tekemättä mitään. Jos Mikkelipuiston kevättyöt tekee yksi eläkeläinen talkootyönä, ja muutama tuhat työtöntä odottaa valtiolta rahaa tilille ilman vastiketta on turha ihmetellä miksi julkinen talous on rempallaan.

Juna meni jo

Sinikka

Nyt Mikkelin päättäjät jotain rotia tähän touhuun. Veroja ette nosta. Kulut leikataan v. 95 tasolle. Investoinnit seis. Vesi ja sähkönsiirto kohtuulliseksi. Nyt täysin oikeustajun vastaisia.

Tehkää jotakin

Iso ja lämmin kiitos Bertalan Galambosille I love Mikkeli panoksesta eli Mikkelipuiston hoitamisesta. Todella upea teko! Länkkärille kiitos jutun tekemisestä ja Heidi Kelholle sekä Mikkelipuiston väelle antaumuksellisesta työstä, toivotan helpompaa jatkoa.

Hieno kohde

Oikeesti, kasvit selviävät pitkään pelkällä vedellä.

Kesäheinä