Sano se: "Juvan kohilla horsmat ja voikukat hirveen näköisinä kasvustoina tien varsilla"

Olisiko jo vihdoin aika vetää oikeat ja lopulliset johtopäätökset Mikkelin taidemuseon tarpeellisuudesta? Toiminta verovarojen tarpeetonta haaskausta tiloihin, palkkoihin ja tyhmyyteen. | Iso joukko toistaiseksi Mikkeliin veronsa maksavia

Valkoisen pienen henkilöauton nuori tyttökuljettaja Porrassalmentiellä keskiviikkoiltana! Toivottavasti sinulta lähtee ajokortti ennenkuin joltain viattomalta henki! Hyvää kesää ja kevyempää kaasujalkaa! | Nimimerkki

Voehan Mörkö Juvan kohilla horsmat ja voikukat hirveen näköisinä kasvustoina tien varsilla. Kyllä turistit ihmettelee. Onko kaikki ruohonleikkurit vielä huollossa? | Nimimerkki

Hienoa että puhutaan metsistä! Jospa se kestävä metsänhoito tarkoittaakin sitä, että kestää ainakin 50 vuotta ennenkuin sitä aluetta tarvii hoitaa ainakaan kaatamalla? Sitä jokin sukupolvi voi ihailla ja kuvitella minkälaista on metsä. | Kateudesta kun ei omista huojuvaa

Allekirjoita vetoomus pesärauhaa.fi Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla. Avohakkuita ei tule tehdä touko-kesäkuussa lintujen pesintäaikaan. Metsät eivät ole vain metsänomistajien omaisuutta. Ne ovat nimenomaan eläinten ja kasvien elinympäristöjä. | A. Kivimäki

Rinteen hallituksen rahankäyttö on holtitonta. Samalla kun suuri osa lupauksista on jo petetty, rahaa roiskitaan mm. valtiosihteerien ja erityisavustajien lauman kasvattamiseen luokkaa 20 miljoonaa euroa vuodessa, lähinnä vaaleissa pudonneiden ja hyvien kavereiden työllistämiseen. Tuolla rahalla olisi voitu palkata esim. ainakin 250 hoitajaa vanhuksille. Kumpikohan on tärkeämpää? | Röyhkeys huipussaan