Sano se: Nyt puhutaan vaaleista

Oi tätä onnellista eläkeläisen elämää! Vaalien jälkeen alkaa uusi rikkaampi aika! Kaikki puolueet ovat luvanneet meille parempia eläkkeitä, lisää turvallisempaa huolenpitoa, kaikin puolin virikkeellisempää elämää! Aivan ihanaa! | Yksi seniori vaan

Eduskuntaan pyrkijöiden pitäisi jokaisen maksaa itse vaalikampanjansa. Antti Rinne pistää menemään 60 tuhatta euroa SAK:n varoja joilla olisi muutakin käyttöä. Vaikka antaisi työttömille, lapsiperheille, opiskelijoille, joita hän joka tilanteessa mainitsee ja mukamas on heidän asiallaan. | Viesti

Punavihreät voisivat kertoa, miten ilmasto pelastuu sillä, että esim. Afrikan liiallisen väestönkasvun ongelmat siirretään Eurooppaan. Vai onko taka-ajatuksena väestönvaihto? | Kansalainen

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista. Siinä tarvitaan luottamusta, keskustelua, vuorovaikutusta ja yhteistyötä, joiden lähteenä on kunnioitus. Vasemmistopuolueissa on paljon huonoja joukkuepelaajia. Käytä järkeäsi, kenelle annat äänesi. | Yhteistyön kannattaja

On pöyristyttävää, mikä into Sipilällä hallituksineen oli yksityistämiseen ja kansallisomaisuuden myyntiin. Myydään rautatiet, maantiet ja käyttövesikin varmaan menee kohta pörssiin sähkön tavoin. Jos maantiet ja radat on hinku myydä, niin kannattaa tarjota ensiksi itänaapurille. Sillä on rahaa ja voi hyvinkin olla kiinnostunut. Bernerin taksiuudistuskin meni ihan persiilleen ainakin maksavien asiakkaiden näkökulmasta. | SMS

Orpolta on vielä kertomatta, miten lupaamansa miljardiluokan verohelpotukset rahoitetaan. Vaihtoehdothan ovat joko palveluiden leikkaukset tai maksujen korotukset tai molemmat. Orpo tosin vilautti jotain haittaveroista. Ovatkohan "verotettavia haittoja" edelleen työttömät, eläkeläiset, opiskelijat, lapsiperheet ja vanhusten hoito ja muut julkiset palvelut kuten päättyvälläkin hallituskaudella? | Mietipä tuota!

Kyllä nyt pitäisi äänestäjien miettiä tarkkaan ketä äänestää. Mielestäni edellinen hallitus hoiti asiat todella hyvin, suunta on aivan oikea. | Yrittäjiä

Jos perussuomalaisten puheissa ei eka sanana tule maahanmuutto niin eka virkkeessä. Kouhotuksen alle jää heidän oikeistolainen talouspolitiikkansa, vaikka harhaanjohtavasti viestivätkin olevansa duunarien asialla. Ennen jakautumistaan persut mm. ajoivat innokkaina kikyleikkauksia siinä missä kokoomus ja kepu. | Kyllä kansa tietää ja myös muistaa