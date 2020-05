Sano se: Kaupunginorkesteria ei saa lopettaa

Miksi lopettaa kaupunginorkesteri? Henkireikä meille täällä asuville.

Mökin mummo

Menin ostamaan orvokkeja 6 kpl 5 e. Kuivuuteen kuolleita melkein kaikki. Myyjän asenne välinpitämätön. Tappio yrityksen, että mitäpä noista. Kannattaisi palkata kasveja tunteva henkilö.

X yrittäjä

Kouluopetuksessa fiksuin idea on se, että otetaan käyttöön vuorottelu lähi- ja etäopetuksessa. Tämä voi jopa parantaa oppimista. Opettajienkin kontrolli säilyy. Eikä tapahdu ns. "leipääntymistä". Sosiaalinen kanssakäyminenkin vain paranee.

Koulussa oleminen on mukavaa

Koronarajoituksia puretaan ja mm. kouluja avataan. Mitenkähän oppilaat tulevat noudattamaan hygieniaohjeita koulussa kun eivät näytä noudattavan niitä muuallakaan, esim. kaupoissa. Sama koskee nuorta väkeä yleisemminkin. Esim. meidän kylän kummassakaan ruokamarketissa en ole juurikaan nähnyt nuorten käyttävän käsidesiä kauppaan tullessaan kuin kaupasta poistuessaan. Mitä kaupat ja kauppojen henkilökunta voisivat asialle tehdä? On nimittäin kyse muidenkin kaupoissa asioivien turvallisuudesta kuin nuorten itsensä.

SMS

Kyllä on mennyt puurot ja vellit pahasti sekaisin hallituksen ohjaaman ja vahvasti tukeman Business Finlandin myöntämissä koronatuissa. Meno alkaa muistuttaa Kuusniemen kunnan touhua, siksi pahasti on mopo karannut käsistä kuin kanttori Piiparisen ajopeli. Tuenhan oli tarkoitus tukea koronarajoituksien johdosta johtuvia menetyksiä yrittäjille. Kysehän on sentään veronmaksajien rahoista joka tuntuu jakajilta täysin unohtuneen!

Herra Hakkarainen