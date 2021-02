Sano se: Poliitikot päättivät aikanaan sähköverkkoasiat

Kyllä oli osuva kuvaus Mikkelistä Pölhölänä. Ei voi kuin nauraa ja olla samaa mieltä.

Nolottaa

Äänestäkää ihmiset kuntavaaleissa ehdokkaita joilla on koulutusta, asiantuntemusta ja tietoa hoitaa luottamustointa. Pelkkä esilläolo ja runonlausunta ei anna eväitä asioitamme hoitamaan.

Järki käteen

Suomen hallitus kaksinaamainen. Täältä hävitettiin tuhansia työpaikkoja ilmastosyistä. Nyt turve ja hake ajetaan kaukaa Venäjältä ja sitten Suomi tukee turpeen polttoa Ruandassa, onko järkeä?

Kysyy työtön turvemies

Kyllä taas puhutaan että tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa, jo 50 v samaa asiaa, ja hyvin mennyt ilman. Annetaan omille ne vähätkin työpaikat, myös nuorille.

Varma tieto

Vihreät heti pois hallituksesta. Heidän toimintansa on isänmaamme edun vastaista.

Huolestunut

Moni moittii sähköverkkoyhtiöitä kovista hinnoista ja hinnankorotuksista. Minusta kritiikin kohde on väärä. Se, että verkkoja on myyty sijoittajille, määrätty ne rakentamaan säävarma verkko ja salittu niille muhkea voitto, on kansallisten ja kunnallisten poliitikkojen enemmistön tekemä päätös. Eli useimmat arvostelijat voivat marssia peilin eteen ja kiittää seurauksista itseään.

Sitä saa mitä tilaa

Kokoomuksen vaalimainos rikkoo törkeästi työturvallisuusohjetta. Tikkailla työskentely. Ei kypärää, keikkuu oikealle pitämättä vasemmalla kädellä kiinni tikkaasta.

Havainto

Onnittelut Suur-Savon sähkölle ja sisaryhtiöille! Olette ollut jo pitkään Suomen mestareita sähkönsiirtohintojen rosvouksessa. Eikö olekin mahtavaa olla Suomen ykkönen!

Kuluttaja

Stop farssi Mikkeli! Launialan koulu pois? Miksei lopetetaan - eipäs! Vesi valui yli reunan! Infraa kauppaketjulle! Osakkeiden myynti ei kauan pakkasella lämmitä!

Äänestäkää!

Nimimerkille "Näkökulma": golf on harrastus siinä kuin muutkin liikuntamuodot, pitäisikö Kalevankankaan metsätkin kaavoittaa asuin- ja teollisuusalueeksi.

Hobby

Kansa kaipaa sirkushuveja ja kuppiloita kun ahdistaa. Jotkut etsivät Totuutta. Onkohan kirjastossa Raamattuja?

Marja-Leena Sorva

Golfkenttä Tuskussa täytyy säilyttää myös muita kuin golfareita varten. Talvisin sitä käyttää lukemattomat ihmiset hiihtämiseen ja lenkkeilyyn. Kaikki ei pysty eikä halua Kalevankankaalle. Rahaa pistetään menemään holtittomasti luontoa ja pehmeitä arvoja säästämättä.

Risuja päättäjille!

Suurkiitos Mikkelin Teatteri 12.2. klo 13 näytöksestä! Sai kyllä nauraa posket kipeänä. Ja tsemppiä näyttelijöille-olette mahtavia vaikka esitätte melkein tyhjälle salille. Kiitos!

Iloa koronan keskellä turvallisesti

Kyllä jää monelta kuntavaaliehdokkaalta äänet saamatta Launialankoulu/Tikanpellon päiväkotihölmöilyn takia.

Lasten puolesta

Launialankoulun muutos päiväkodiksi 3,3 milj.e, jonka lisäksi remontoitava Lähemäen koulun kirjastosta koululuokkia ja uusi päiväkoti syntyisi 3,5 milj.e.

Päättäjät laskukone käteen

Jos haluat katsoa jääkiekkoa, missä ei tarvitse turhaan jännittää, valitse Jukurit!

Voi kyynel

Jukureilla ei tunnetta pelissä. Ollaan tekevinään töitä, ei taistella.

Fani

Milloin Ristiinaan saadaan kohtuuhintainen kaupungin ylläpitämä sisäkuntosali? Sille olisi kysyntää ja varmasti positiivisia vaikutuksia.

Meijän Mli?

Turvaton kauppakäynti Rokkalassa pe aamupäivällä. Vain muutamalla asiakkaalla maski ja käsidesiä ohi reippaasti. Pieni teko, suuri vaikutus.

Pidä huolta