Sano se: "Varmaankin pääministerin lipputangossa liehuu Pride-lippu"

On se kammottavaa kuunnella, kun sairaanhoitaja latelee potilaalle, miten huonosti hän on elänyt eli mitä tämä oikeesti on ja mikä on hoitajan työmoraali, josko semmonen on olemassakaan. | t.s.t.s



Kuuleva sir Kivimäki. Sir voit laittaa vaikka kaikki rahasi metsään ja jättää lahoamaan. Se ei kuulu mulle. Mihin minä palkkani käytän, vaikka sitten metsään tai mihin ikinä, ei kuulu sulle, eikä minun metsänikään ole sinun. Osta oma. Voit, kun jätät jotain muuta ostamatta. Kademieli pois ja 10 käsky on myös käsky, vaikka on viimeinen. | Tekstiviesti



Ranskalaisekonomisti teki laskelman, että Länsi-Euroopan maat muuttuvat muslimienemmistöisiksi vuoteen 2057 mennessä. Kolmekymmentä vuotta, ja länsimainen kulttuuri on kadonnut.

| Tämäkö on tarkoitus?



Iina Särkkä (LS 28.6.) evankeliumi on aina kaikille tarjolla, kirkon ovella toivotetaan tervetulleeksi, ei kysytä suuntausta. Syrjintääkö? | Kaikki saavat tulla



Kylläpä Antti Rinne (Mikkelin vävypoika) polleena marssi Pride-kulkueessa Irja Askolan rinnalla. Varmaankin pääministerin lipputangossa liehuu Pride-lippu.

| Kunnianosoitusko Suomelle pääministeriltä?

Nimimerkki ”Ihmettelevä” sinäpä sen sanoit ääneen! Mietin ihan samaa tässä kesän alussa asioidessani poliisin lupapalveluissa. Ylimielisyys ja viisasteleva juuri oikea sana ”palvelulle”.

| Mielensäpahoittaja



Laittakaa kameratolppa pitkäjärven kohdalle, jatkuva ylinopeus paikka. Eikö raha kelpaa?

| Tekstiviesti



Kiitos Marja-Leena Ranta tosi miehekkäästä Nato-kirjoituksesta. Ei mennä mukaan Venäjän pelossa ja juuri siksihän sinne pitäisikin mennä ja pian, jos ovi on vielä auki. | Peksi



Saarikon kannanotto Priden puolesta oli viimeinen niitti.

| Entinen keskustalainen



Mihin nyt ylimääräisen tarmosi purat? Kuka nyt lähipiiristäsi joutuu höykytettäväksi?

| Sääliksi käy



Tyypillistä mikkeliä, ensin vaahdotaan. Että nyt tehdään tosi tarpeellinen esiintymislava torille, eikä muisteta, että välillä täällä sataa ja tuulekin. Ei se riepu estä esiintyjiä kastumasta, kunnon katos olisi ollut toki liikaa. | Tekstiviesti



Mistähän näitä pyöräilijöiden sääntöjä voisi opiskella? Kaikki eivät esimerkiksi tiedä mikä on pyörätien jatke. Uskaltaako kohta enää kaupunkiin pyöräillä, kun heti ollaan rikkomassa lakia? Sitä mietin toisaalta, kuinka välinpitämätöntä on nuoriso liikennevalojen suhteen. Punaisia päin pyöräily on enemmän sääntö kuin poikkeus. Harvoin näkee punaisiin pysähtyvää nuorta. Näin on tilanne osin myös aikuisilla. Näihin puuttuminen olisi mielestäni paikallaan.

| Tekstiviesti