Sano se: Kiitokset ihanalle roskakuskille, joka laittoi pikkupojan pyörän ketjut paikalleen!

Taavitsainen voisi lopettaa puhumisen korkeista asiakasmaksuista terveydenhuollossa. Esimerkiksi dialyysipotilaan hoito maksaa vuositasolla yhteiskunnalle keskimäärin n. 60 000 euroa. Omavastuuosuus on 450 euroa, eli alle prosentin kustannuksista. Eli yhteiskunta pitää meikäläiset ilmaiseksi hengissä. | Siirtolistalla

Mannerheimintiellä satoja autoja ajaa siilojen ohi vaikka moottoriajoneuvolla ajokielto, poliisi ei välitä. | Näin Mikkelissä

Lämmin kiitos sinulle jäteauton kuljettaja, joka autoit Launialassa sini-punapipoisen pojan pyörän ketjut paikoilleen. Tulkoon sinulle myös sama ihana kokemus avun saamisesta, jonka poika sai. | Kaikkea parasta sinulle!

Siis putkaan otettua ei voi säilyttää yön yli parakissa joissa mm. sadat lapset opiskelee joka päivä tai missään muussakaan tilassa, joissa ihmiset työskentelevät tai jopa asuvat pysyvästi? | Otetaanko uudelleen alusta?

Laulaja Jukka Kuoppamäen Kristiyhteisö ei ole kristillinen kirkko, kuten hän sanoo (L-S 4.10.), vaan steinerilainen, antroposofinen. Steinerin opetuksissa on itämaiset juuret jälleensyntymisoppeineen ja karman lakeineen. | Kristitty

. "Tasemummot" surullista katsottavaa! Voi kun hoitajana pääsisin töihin tuollaiseen paikkaan. Isälle ja Äidille myös toivoisin Pikkupihan kaltaisen paikan. | Taitaa olla vain haavekuva!

Sillä kellä on kevyemmät työvälineet ja puhtaimmat työvaatteet on myös paras palkka. Minäkin tahdon palkan työstäni. En pidä elukoita pelkästään kesäasukkaiden silmänilona. Ihana maalaismaisema on kallis harrastus. | AK