Sano se: Hallitus otti riskin avatessaan Uudenmaan

Jos Uudenmaan avaaminen liikenteelle aiheuttaa korona-katastrofin, se tietää hallitukselle lähtölaskentaa.

SMS

Mönkijällä ajo ja alaikäisten oluenjuonti ei sovi yhteen. Anttolassa ei taida olla salaista paikkaa mistä teitä ei löytäisi. Piilopaikkanne paljastui, kannattaa etsiä uusi jos aikoo ettei jää kiinni, vanhemmille tiedoksi.

Kiviranta

Ei meillä päin ongelma ole mökkiläiset vaan vanhemmat jotka antavat lastensa pyöriä kavereiden kanssa edelleen. Nyt on poikkeustila ja se tarkoittaa myös sinun lastasi vaikka se ei kivaa koko ajan olisikaan.

Ärsyyntynyt naapuri

Kangasniemen koulujen lakkautuspäätöksestä valittaneet eivät ole edes lukeneet kouluverkkoselvitystä. Varhaiskasvatuksen ja muiden koulujen selvitykset löytyvät asiakirjasta, toisin kuin valittajat (ja paikallislehti) väittävät. Valtuusto saa itse päättää, missä laajuudessa selvitys tehdään.

Nimimerkki

Hallituspuolue Keskusta yrittää epätoivoisesti paikata mainettaan Uudenmaan eristyksen purun jälkeen esittämällä kokoontumisrajoituksen tiukennusta. Turha toivo!

Vaaleissa muistetaan

Pieksämäen asema kaipaa eniten säännöllistä siivousta! Jo sillä nousisi arvostus kun uskaltaisi koskea oven kahvaan tai kaiteeseen tuntematta vastenmielisyyttä.

Siisteys edellä

On väärin puhua Uusimaan eristyksestä. Välttämätön liikennehän sallittiin. Rahti-ja työmatkaliikenne on elintärkeää. Joten ei olisi lakia rikottu, jos rajoitusta oli jatkettu. Virkamiestulkinta on siten kyseenalainen. Keskusta oli oikeassa.

Väärä valinta

Onpa myös Joensuussa hyvin järjestetty kouluruoka etäopetukseen, valmiit mikroruoat vain lämmittää, on kätevää koululaisille, ei kuivaa kuten Mikkelissä.

Viesti

Onkohan Mikke Ry tukenut nyt tasapuolisesti kaikkia Mikkelin yrittäjiä? Kovasti mainostavat "ettei nyt yksikään yritys kaatuisi" Tukekaa tasapuolisesti tai ei ollenkaan.

Yrittäjä Mikkelistä

Uudessa Seelannissa ministerit leikkaavat palkkojaan tukeakseen koronavirusta vastaan taistelevia. Myös Suomessa ministerit, kansanedustajat ja yritysjohtajat voisivat toimia samoin. Todellisuudessa koronaviruksen häviäminen maapallolta on todennäköisempää kuin em. ryhmien palkanleikkaus.

Kommentti

Kiitos sinulle, joka teet arkista työtäsi korona-aikana niin kuin muulloinkin. Jaksamista paineiden keskellä!

Kiitollinen